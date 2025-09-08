Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,13

EUR

48,16

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,27

41,19

EUR

48,50

48,31

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

За тиждень бізнес отримав понад 500 пільгових кредитів у межах програми "5-7-9%"

доступні кредити
За тиждень бізнес отримав понад 500 пільгових кредитів / Depositphotos

За минулий тиждень українські підприємці оформили 512 кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн у межах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Із них 364 кредити на 0,8 млрд грн надали банки державного сектору.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Від початку 2025 року за програмою бізнес отримав 19 103 кредити на 56,8 млрд грн, у тому числі 13 205 кредитів на 27,6 млрд грн – від держбанків.

З початку воєнного стану видано 88 739 кредитів на 333,2 млрд грн, з яких 65 067 кредитів на 169,4 млрд грн – від банків державного сектору.

Найбільше фінансування підприємці залучали на:

  • інвестиційні цілі – 48,27 млрд грн;
  • поповнення оборотного капіталу – 77,25 млрд грн;
  • підтримку агровиробників – 47,32 млрд грн;
  • переробку сільгосппродукції – 47,61 млрд грн;
  • фінансування енергосервісу – 2,99 млрд грн;
  • антивоєнні цілі – 57,29 млрд грн;
  • кредитування в зоні високого воєнного ризику – 40,79 млрд грн.

З моменту старту Програми підписано 123 561 кредитний договір на 422,8 млрд грн, у тому числі 85 543 договори на 196 млрд грн – із банками державного сектору.

Додамо, що найчастіше ці кредити беруть підприємства, що працюють у переробній промисловості, сільському господарстві та оптовій і роздрібній торгівлі. Значна частина цих компаній працює в зонах високого воєнного ризику.

Автор:
Тетяна Гойденко