За тиждень бізнес отримав понад 500 пільгових кредитів у межах програми "5-7-9%"

За минулий тиждень українські підприємці оформили 512 кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн у межах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Із них 364 кредити на 0,8 млрд грн надали банки державного сектору.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Від початку 2025 року за програмою бізнес отримав 19 103 кредити на 56,8 млрд грн, у тому числі 13 205 кредитів на 27,6 млрд грн – від держбанків.

З початку воєнного стану видано 88 739 кредитів на 333,2 млрд грн, з яких 65 067 кредитів на 169,4 млрд грн – від банків державного сектору.

Найбільше фінансування підприємці залучали на:

інвестиційні цілі – 48,27 млрд грн;

поповнення оборотного капіталу – 77,25 млрд грн;

підтримку агровиробників – 47,32 млрд грн;

переробку сільгосппродукції – 47,61 млрд грн;

фінансування енергосервісу – 2,99 млрд грн;

антивоєнні цілі – 57,29 млрд грн;

кредитування в зоні високого воєнного ризику – 40,79 млрд грн.

З моменту старту Програми підписано 123 561 кредитний договір на 422,8 млрд грн, у тому числі 85 543 договори на 196 млрд грн – із банками державного сектору.

Додамо, що найчастіше ці кредити беруть підприємства, що працюють у переробній промисловості, сільському господарстві та оптовій і роздрібній торгівлі. Значна частина цих компаній працює в зонах високого воєнного ризику.