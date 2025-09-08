Запланована подія 2

За неделю бизнес получил более 500 льготных кредитов в рамках программы "5-7-9%"

За прошедшую неделю украинские предприниматели оформили 512 кредитов на общую сумму 1,5 млрд грн в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Из них 364 кредита на 0,8 млрд грн предоставили банки государственному сектору.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

С начала 2025 года по программе бизнес получил 19103 кредита на 56,8 млрд грн, в том числе 13205 кредитов на 27,6 млрд грн – от госбанков.

С начала военного положения выдано 88739 кредитов на 333,2 млрд грн, из которых 65067 кредитов на 169,4 млрд грн - от банков государственного сектора.

Наибольшее финансирование предприниматели привлекали на:

  • инвестиционные цели – 48,27 млрд грн;
  • пополнение оборотного капитала – 77,25 млрд грн;
  • поддержку агропроизводителей – 47,32 млрд грн;
  • переработку сельхозпродукции – 47,61 млрд грн;
  • финансирование энергосервиса – 2,99 млрд грн;
  • антивоенные цели – 57,29 млрд грн;
  • кредитование в зоне высокого военного риска – 40,79 млрд. грн.

С момента старта Программы подписаны 123 561 кредитный договор на 422,8 млрд грн, в том числе 85 543 договора на 196 млрд грн – с банками государственного сектора.

Добавим, что чаще всего эти кредиты принимают предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и оптовой и розничной торговле. Значительная часть этих компаний работают в зонах высокого военного риска.

Автор:
Татьяна Гойденко