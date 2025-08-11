В 2025 году бизнес получил более 52 млрд гривен льготных кредитов: на какие цели берут средства

С начала текущего года бизнес привлек 17,2 тыс. льготных кредитов по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму более 52 млрд грн. Из них на прошлой неделе было выдано 556 кредитов на сумму более 1 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Как отметили в ведомстве, чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере оптовой и розничной торговли. Из них значительная часть трудится в зонах высокого военного риска.

Больше кредитов было выдано на:

переработку - 14,6 млрд грн;

инвестиции кредиты - 13,6 млрд грн;

кредитование в зоне высокого военного риска - 12,1 млрд грн.

От старта программы в феврале 2020 года предприниматели привлекли 121,6 тыс. кредитов на сумму более 418 млрд грн, из них 86,8 тыс. кредитов от начала военного положения на сумму 328,5 млрд грн.

Регионы-лидеры по кредитованию

Наибольшие объемы кредитования по программе от ее старта приходятся на Киев, Львовскую, Днепропетровскую, Киевскую и Харьковскую области.

В программе "Доступные кредиты 5-7-9%" участвуют 46 уполномоченных банков.

Добавим, за шесть месяцев 2025 года бизнес получил 13 970 льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 44,3 млрд гривен.