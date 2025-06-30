"Доступные кредиты 5-7-9%": в первом полугодии предприниматели получили 44,3 млрд грн

За шесть месяцев 2025 года бизнес получил 13 970 льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 44,3 млрд гривен. От старта программы в феврале 2020 года бизнес привлек 118,4 тысяч кредитов на сумму 410,4 млрд гривен. На прошлой неделе украинские предприниматели получили 408 льготных кредита на 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики Украины.

"Подавляющее большинство доступных кредитов по этой программе идут на финансирование инвестиционных целей, развитие переработки и поддерживают бизнес в зонах высокого военного риска", — отметил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

На какие цели бизнес получил больше средств?

С начала года в рамках программы бизнес получил больше кредитов по следующим направлениям:

12,3 млрд грн – на переработку;

11,4 млрд грн – инвестиционные кредиты;

9,9 млрд грн – на кредитование в зоне высокого военного риска.

Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере оптовой и розничной торговли.

Лидеры по суммам заключенных кредитных договоров

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются:

Львовская область;

Днепропетровская область;

Киевская область;

Одесская область;

Харьковская область;

Винницкая область;

Полтавская область; город Киев.

Напомним, ФРП обнародовал интересную статистику по результатам государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9" от ее старта 3 февраля 2020-го до 2025 года. После введения военного положения в Украине данная программа стала единственным действенным инструментом на рынке банковского кредитования бизнеса.