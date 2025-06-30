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"Доступні кредити 5-7-9%": у першому півріччі підприємці отримали 44,3 млрд грн

гривня
У першому півріччі підприємці отримали 44,3 млрд грн доступних кредитів. / Freepik

За шість місяців 2025 року бізнес отримав 13970 пільгових кредитів за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 44,3 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 118,4 тисячі кредитів на суму 410,4 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 408 пільгових кредитів на 1,5 млрд гривень. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

"Переважна більшість доступних кредитів за цією програмою йдуть на фінансування інвестиційних цілей, розвиток переробки та підтримують бізнесу у зонах високого воєнного ризику", — зазначив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

На які цілі бізнес отримав найбільше коштів?

Від початку року в межах програми бізнес отримав найбільше кредитів за такими напрямками:

  • 12,3 млрд грн — на переробку; 
  • 11,4 млрд грн — інвестиційні кредити; 
  • 9,9 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Лідери за сумами укладених кредитних договорів

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є:

  • Львівська область; 
  • Дніпропетровська область; 
  • Київська область; 
  • Одеська область; 
  • Харківська область; 
  • Вінницька область; 
  • Полтавська область; місто Київ.

Нагадаємо, ФРП оприлюднив цікаву статистику щодо результатів державної програми "Доступні кредити 5-7-9" від її старту 3 лютого 2020-го до 2025 року.Після запровадження воєнного стану в Україні дана програма стала чи не єдиним дієвим інструментом на ринку банківського кредитування бізнесу.

Автор:
Тетяна Ковальчук