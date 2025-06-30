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"Доступні кредити 5-7-9%": у першому півріччі підприємці отримали 44,3 млрд грн
За шість місяців 2025 року бізнес отримав 13970 пільгових кредитів за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 44,3 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 118,4 тисячі кредитів на суму 410,4 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 408 пільгових кредитів на 1,5 млрд гривень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.
"Переважна більшість доступних кредитів за цією програмою йдуть на фінансування інвестиційних цілей, розвиток переробки та підтримують бізнесу у зонах високого воєнного ризику", — зазначив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.
На які цілі бізнес отримав найбільше коштів?
Від початку року в межах програми бізнес отримав найбільше кредитів за такими напрямками:
- 12,3 млрд грн — на переробку;
- 11,4 млрд грн — інвестиційні кредити;
- 9,9 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.
Лідери за сумами укладених кредитних договорів
Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є:
- Львівська область;
- Дніпропетровська область;
- Київська область;
- Одеська область;
- Харківська область;
- Вінницька область;
- Полтавська область; місто Київ.
Нагадаємо, ФРП оприлюднив цікаву статистику щодо результатів державної програми "Доступні кредити 5-7-9" від її старту 3 лютого 2020-го до 2025 року.Після запровадження воєнного стану в Україні дана програма стала чи не єдиним дієвим інструментом на ринку банківського кредитування бізнесу.