"Доступні кредити 5-7-9%": у першому півріччі підприємці отримали 44,3 млрд грн

За шість місяців 2025 року бізнес отримав 13970 пільгових кредитів за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 44,3 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 118,4 тисячі кредитів на суму 410,4 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 408 пільгових кредитів на 1,5 млрд гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

"Переважна більшість доступних кредитів за цією програмою йдуть на фінансування інвестиційних цілей, розвиток переробки та підтримують бізнесу у зонах високого воєнного ризику", — зазначив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

На які цілі бізнес отримав найбільше коштів?

Від початку року в межах програми бізнес отримав найбільше кредитів за такими напрямками:

12,3 млрд грн — на переробку;

11,4 млрд грн — інвестиційні кредити;

9,9 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Лідери за сумами укладених кредитних договорів

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є:

Львівська область;

Дніпропетровська область;

Київська область;

Одеська область;

Харківська область;

Вінницька область;

Полтавська область; місто Київ.

Нагадаємо, ФРП оприлюднив цікаву статистику щодо результатів державної програми "Доступні кредити 5-7-9" від її старту 3 лютого 2020-го до 2025 року.Після запровадження воєнного стану в Україні дана програма стала чи не єдиним дієвим інструментом на ринку банківського кредитування бізнесу.