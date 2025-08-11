У 2025 році бізнес отримав понад 52 млрд гривень пільгових кредитів: на які цілі беруть кошти

З початку поточного року бізнес залучив 17,2 тис. пільгових кредитів за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму понад 52 млрд грн. З них минулого тижня було видано 556 кредитів на суму понад 1 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як зазначили у відомстві, найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі. З них значна частина працює в зонах високого воєнного ризику.

Найбільше кредитів було видано на:

переробку — 14,6 млрд грн;

інвестиції кредити —13,6 млрд грн;

кредитування у зоні високого воєнного ризику — 12,1 млрд грн.

Від старту програми у лютому 2020 року підприємці залучили 121,6 тис. кредитів на суму понад 418 млрд грн, з них 86,8 тис. кредитів від початку воєнного стану на суму 328,5 млрд грн.

Регіони-лідери по кредитуванню

Найбільші обсяги кредитування за програмою від її старту припадають на місто Київ, Львівську, Дніпропетровську, Київську та Харківську області.

У програмі "Доступні кредити 5-7-9%" беруть участь 46 уповноважених банків.

Додамо, за шість місяців 2025 року бізнес отримав 13970 пільгових кредитів за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 44,3 млрд гривень.