Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,39

--0,07

EUR

48,19

--0,08

Готівковий курс:

USD

41,48

41,39

EUR

48,45

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У 2025 році бізнес отримав понад 52 млрд гривень пільгових кредитів: на які цілі беруть кошти

гривні
Бізнес вже отримав понад 52 млрд гривень пільгових кредитів. / НБУ

З початку поточного року бізнес залучив 17,2 тис. пільгових кредитів за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму понад 52 млрд грн. З них минулого тижня було видано 556 кредитів на суму понад 1 млрд грн.    

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як зазначили у відомстві, найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі. З них значна частина працює в зонах високого воєнного ризику. 

Найбільше кредитів було видано на:

  • переробку — 14,6 млрд грн;
  • інвестиції кредити —13,6 млрд грн; 
  • кредитування у зоні високого воєнного ризику — 12,1 млрд грн.

Від старту програми у лютому 2020 року підприємці залучили 121,6 тис. кредитів на суму понад 418 млрд грн, з них 86,8 тис. кредитів від початку воєнного стану на суму 328,5 млрд грн. 

Регіони-лідери по кредитуванню

Найбільші обсяги кредитування за програмою від її старту припадають на місто Київ, Львівську, Дніпропетровську, Київську та Харківську області.

У програмі "Доступні кредити 5-7-9%" беруть участь 46 уповноважених банків.  

Додамо, за шість місяців 2025 року бізнес отримав 13970 пільгових кредитів за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 44,3 млрд гривень.

Автор:
Тетяна Ковальчук