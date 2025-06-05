"Доступные кредиты 5-7-9%": правительство направило 2 млрд гривен для компенсации процентных ставок

Правительство перечислило Фонду развития предпринимательства 2 млрд. гривен для компенсации процентных ставок по кредитам, выданным в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в мае, а также для покрытия задолженности перед банками за предыдущие периоды.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики Украины.

По словам заместителя министра экономики Андрея Телюпы, благодаря стабильному финансированию банки получают компенсацию от государства, так что предприниматели должны рассчитывать на неизменные условия по действующим кредитам. Ведомство, в свою очередь, продолжает выполнять обязательства, позволяющие бизнесу развиваться, создавать рабочие места и укреплять экономическую устойчивость государства.

В целом в 2025 году на нужды сохранения целевых процентных ставок для бизнеса правительство перечислило 9 млрд грн:

1,5 млрд грн – в январе;

1,7 млрд грн – в феврале;

1,9 млрд грн – в марте;

1,9 млрд грн – в апреле;

2 млрд грн – в мае.

Недавно Кабмин продлил действие льготной ставки 1% для инвестиционных кредитов в зонах высокого военного риска до пяти лет. Это решение будет способствовать сохранению стабильности для бизнеса и позволит направлять сэкономленные средства на развитие производства.

Напомним, в период с 26 по 30 мая по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 527 льготных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн, в том числе от банков государственного сектора экономики — 345 кредитов на 0,8 млрд гривен.