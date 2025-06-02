- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
За неделю предприниматели получили льготных кредитов на 1,4 млрд грн: на какие цели бизнес берет деньги
В период с 26 по 30 мая по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 527 льготных кредитов на общую сумму 1,4 млрд. грн., в частности, от банков государственного сектора экономики — 345 кредитов на 0,8 млрд. гривен.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов Украины.
С начала 2025 года по этой же программе предприниматели получили 11733 кредита на 36,8 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики – 7691 кредит на 15,8 млрд гривен.
За время действия военного положения в Украине выдано 81 368 кредитов на 313,3 млрд грн (в том числе банками государственного сектора – 59 553 кредита на 157,5 млрд грн), из которых по состоянию на 2 июня текущего года:
- 42,25 млрд грн – на инвестиционные цели;
- 76,85 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;
- 47,49 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 38,94 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;
- 2,56 млрд грн – на финансирование энергосервиса;
- 57,30 млрд грн – на антивоенные цели;
- 34,93 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска.
Всего с момента старта программы доступных кредитов подписано 116 190 договоров на 402,9 млрд. грн., из них банками государственного сектора экономики – 80 029 договоров на 184,2 млрд. гривен.
Напомним, с 5 по 9 мая 2025 года в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 39 льготных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн, а с начала полномасштабной войны в Украине выданы ссуды на 308 млрд грн.