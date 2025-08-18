Больше "доступных кредитов" берут в Киеве: какие сферы выбирают украинские предприниматели

С начала 2025 года украинский бизнес привлек 52,8 млрд грн льготных кредитов по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". В общей сложности было выдано около 17,6 тыс. кредитов. На прошлой неделе бизнес получил 363 кредита на сумму 710 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

Чаще эти кредиты берут предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и оптовой и розничной торговле. Значительная часть этих компаний работают в зонах высокого военного риска.

Распределение кредитов с начала года по основным направлениям:

14,9 млрд грн - на развитие перерабатывающей промышленности;

13,8 млрд грн - на инвестиционные проекты;

12,4 млрд грн – в поддержку бизнеса в зонах высокого военного риска.

Всего с начала запуска программы в феврале 2020 года украинский бизнес получил около 122 тыс. кредитов на общую сумму около 419 млрд грн. Из них 87,2 тыс. кредитов на сумму 329 млрд. грн. были выданы после начала полномасштабного вторжения.

Наибольшие объемы кредитования за все время приходятся на Киев, а также на Львовскую, Днепропетровскую, Киевскую и Харьковскую области. В программе участвуют 46 банков.

Справочно

Программа " Доступные кредиты 5-7-9% " является частью политики " Сделано на Украине " и стремится стимулировать малый и средний бизнес, предоставляя государственные компенсации и гарантии. Для предприятий в зонах высокого риска действует пониженная ставка - 1% годовых на первые 5 лет. С 2024 года фокус программы сместился в поддержку инвестиционных проектов, создающих рабочие места и способствующих модернизации и восстановлению экономики.

Напомним, неделей ранее по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" было выдано 556 кредитов на сумму более 1 млрд грн.