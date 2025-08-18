Найбільше "доступних кредитів" беруть у Києві: які сфери обирають українські підприємці

З початку 2025 року український бізнес залучив 52,8 млрд грн пільгових кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Загалом було видано близько 17,6 тис. кредитів. Минулого тижня бізнес отримав 363 кредити на суму 710 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства фінансів України.

Найчастіше ці кредити беруть підприємства, що працюють у переробній промисловості, сільському господарстві та оптовій і роздрібній торгівлі. Значна частина цих компаній працює в зонах високого воєнного ризику.

Розподіл кредитів від початку року за основними напрямами:

14,9 млрд грн — на розвиток переробної промисловості;

13,8 млрд грн — на інвестиційні проєкти;

12,4 млрд грн — на підтримку бізнесу в зонах високого воєнного ризику.

Загалом, від початку запуску програми у лютому 2020 року, український бізнес отримав близько 122 тис. кредитів на загальну суму близько 419 млрд грн. З них 87,2 тис. кредитів на суму 329 млрд грн були видані після початку повномасштабного вторгнення.

Найбільші обсяги кредитування за весь час припадають на м. Київ, а також на Львівську, Дніпропетровську, Київську та Харківську області. У програмі беруть участь 46 банків.

Довідково

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" є частиною політики "Зроблено в Україні" і має на меті стимулювати малий та середній бізнес, надаючи державні компенсації та гарантії. Для підприємств у зонах високого ризику діє знижена ставка — 1% річних на перші 5 років. З 2024 року фокус програми змістився на підтримку інвестиційних проєктів, які створюють робочі місця та сприяють модернізації та відновленню економіки.

Нагадаємо, тижнем раніше за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" було видано 556 кредитів на суму понад 1 млрд грн.