Програма "5-7-9%": аграрії зможуть продовжити пільгові кредити ще на один рік

агро
Українські виробники сільськогосподарської продукції отримали можливість продовжити термін дії своїх пільгових кредитів за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” ще на один рік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Відповідне рішення ухвалено з метою підтримки аграріїв в умовах війни, втрат врожаїв та обмежень експорту.

Новий максимальний термін пільгового кредитування тепер становить до 31 березня 2027 року, тоді як раніше він був обмежений 31 березня 2026 року. 

Виробники сільськогосподарської продукції зможуть продовжити строк дії вже укладених кредитних договорів ще на один рік на умовах, що діятимуть на момент пролонгації.

Загалом агросектор генерує 30% усіх кредитів у межах програми 5-7-9%. У 2024 році аграрії залучили 46,9 млрд грн пільгових кредитів, а за 8 місяців 2025 року — ще 35,8 млрд грн.

Нагадаємо, за шість місяців 2025 року бізнес отримав 13970 пільгових кредитів за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 44,3 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 118,4 тисячі кредитів на суму 410,4 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 408 пільгових кредитів на 1,5 млрд гривень. 

Автор:
Тетяна Бесараб