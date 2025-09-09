Программа "5-7-9%": аграрии смогут продлить льготные кредиты еще на один год

Украинские производители сельскохозяйственной продукции получили возможность продлить срок действия своих льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" еще на один год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Соответствующее решение было принято с целью поддержки аграриев в условиях войны, потерь урожаев и ограничений экспорта.

Новый максимальный срок льготного кредитования теперь составляет до 31 марта 2027, тогда как ранее он был ограничен 31 марта 2026 года.

Производители сельскохозяйственной продукции смогут продлить срок действия уже заключенных кредитных договоров еще на один год на условиях, действующих на момент пролонгации.

В целом агросектор генерирует 30% всех кредитов в рамках программы 5-7-9%. В 2024 году аграрии привлекли 46,9 млрд грн льготных кредитов, а за 8 месяцев 2025 года – еще 35,8 млрд грн.

Напомним, за шесть месяцев 2025 года бизнес получил 13 970 льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 44,3 млрд гривен. От старта программы в феврале 2020 года бизнес привлек 118,4 тысяч кредитов на сумму 410,4 млрд гривен. На прошлой неделе украинские предприниматели получили 408 льготных кредита на 1,5 млрд гривен.