Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,03

EUR

48,38

+0,22

Наличный курс:

USD

41,25

41,17

EUR

48,55

48,38

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Программа "5-7-9%": аграрии смогут продлить льготные кредиты еще на один год

агро
Аграрии смогут продлить льготные кредиты еще на один год

Украинские производители сельскохозяйственной продукции получили возможность продлить срок действия своих льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" еще на один год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Соответствующее решение было принято с целью поддержки аграриев в условиях войны, потерь урожаев и ограничений экспорта.

Новый максимальный срок льготного кредитования теперь составляет до 31 марта 2027, тогда как ранее он был ограничен 31 марта 2026 года.

Производители сельскохозяйственной продукции смогут продлить срок действия уже заключенных кредитных договоров еще на один год на условиях, действующих на момент пролонгации.

В целом агросектор генерирует 30% всех кредитов в рамках программы 5-7-9%. В 2024 году аграрии привлекли 46,9 млрд грн льготных кредитов, а за 8 месяцев 2025 года – еще 35,8 млрд грн.

Напомним, за шесть месяцев 2025 года бизнес получил 13 970 льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 44,3 млрд гривен. От старта программы в феврале 2020 года бизнес привлек 118,4 тысяч кредитов на сумму 410,4 млрд гривен. На прошлой неделе украинские предприниматели получили 408 льготных кредита на 1,5 млрд гривен.

Автор:
Татьяна Бессараб