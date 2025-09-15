Поддержка бизнеса: за неделю предприниматели получили более 1,1 млрд грн льготных кредитов

За прошедшую неделю было выдано 310 кредитов на сумму более 1,1 млрд грн в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В целом, с начала 2025 года украинский бизнес привлек более 19,4 тыс. льготных кредитов на общую сумму около 58 млрд грн.

Чаще всего кредиты получают предприятия:

в перерабатывающей промышленности;

в сельском хозяйстве;

в сфере оптовой и розничной торговли.

Значительная часть этих предприятий успешно работает в зонах высокого военного риска.

С начала года наибольшее количество средств было направлено на:

16,3 млрд грн - на развитие перерабатывающей промышленности;

15,4 млрд грн – на инвестиционные проекты;

14,2 млрд грн – на кредитование в зонах высокого военного риска.

С момента запуска программы в феврале 2020 года бизнес привлек более 123,8 тысячи кредитов на сумму около 424 млрд грн, из них 89 тысяч кредитов на сумму 334 млрд грн были выданы именно после начала полномасштабного вторжения.

Наибольшее количество кредитов было предоставлено предприятиям в Киеве, а также Львовской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Одесской областях. В программе принимают участие 46 украинских банков.

Напомним, украинские производители сельскохозяйственной продукции получили возможность продлить срок действия своих льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" еще на один год.