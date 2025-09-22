Запланована подія 2

Читати українською

Количество выданных доступных кредитов для бизнеса за неделю выросло вдвое

гривны
За прошлую неделю предприниматели получили 650 доступных кредитов. / Depositphotos

С 15 по 19 сентября по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 650 кредитов на общую сумму 1,5 млрд. грн. Из них 509 кредитов на 1,1 млрд грн было выдано банками государственного сектора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

С начала 2025 года в рамках программы было выдано 20 063 кредита на сумму 59,4 млрд грн. Из них 13 898 кредитов на 29,1 млрд грн получили предприниматели в государственных банках.

За период действия военного положения было предоставлено 89 699 кредитов на 335,9 млрд грн. Из этой суммы:

  • 77,63 млрд грн - на финансирование оборотного капитала;
  • 56,85 млрд грн – на антивоенные цели;
  • 48,99 млрд грн - на инвестиционные цели;
  • 48,12 млрд грн - на переработку сельскохозяйственной продукции;
  • 47,33 млрд грн – для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 42,09 млрд грн - кредитование в зоне высокого военного риска;
  • 3,15 млрд грн - на финансирование энергосервиса.
Всего с момента запуска программы было подписано 124 521 кредитного договора на 425,5 млрд грн. Программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП). Фонд сотрудничает с 46 банками.

Напомним, неделей ранее было выдано 310 льготных кредитов на сумму более 1,1 млрд грн в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Таким образом, количество выданных кредитов за неделю (с 15 по 19 сентября) выросло более чем вдвое, а сумма - на треть.

Автор:
Татьяна Ковальчук