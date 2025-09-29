За время полномасштабной войны предприниматели получили доступные кредиты на 336,7 млрд гривен: обновленные данные

С начала полномасштабной войны в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" украинские предприниматели получили кредиты на 336,7 млрд гривен. За прошлую неделю бизнес получил от уполномоченных банков 451 льготный кредит на общую сумму 0,8 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

С начала 2025 года по программе "5-7-9" представители микро-, малого и среднего бизнеса получили 20515 кредитов на 60,3 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики - 14212 кредитов на 29,7 млрд гривен.

Общая статистика за время действия военного положения

За время действия военного положения в Украине выдано 90 150 кредитов на сумму 336,7 млрд грн (в том числе банками государственного сектора – 66 074 кредита на 171,4 млрд грн).

По состоянию на 29 сентября текущего года, средства были распределены по ключевым направлениям:

77,47 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;

56,85 млрд грн – на антивоенные цели;

49,26 млрд грн – на инвестиционные цели;

48,29 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;

47,40 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

42,56 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска;

3,16 млрд грн – на финансирование энергосервиса.

Всего с момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" было подписано 124 972 кредитных договора на 426,3 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики - 86 550 договоров на 198,1 млрд гривен.

Напомним, с 15 по 19 сентября по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 650 кредитов на общую сумму 1,5 млрд грн. Из них 509 кредитов на 1,1 млрд грн было выдано банками государственного сектора.