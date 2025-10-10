Уряд розширив програму "5–7–9%" на прифронтові території та посилив політику "Зроблено в Україні"

Уряд посилив політику "Зроблено в Україні", ухваливши рішення для підтримки бізнесу, зокрема розширив програму "Доступні кредити 5–7–9%" на всі прифронтові території, запровадив нові правила для захисту українських виробників у публічних закупівлях та офіційно закріпив платформу "Пульс" як державний сервіс комунікації підприємців із владою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко за підсумками тематичного засідання уряду.

Доступне фінансування для прифронтового бізнесу

Уряд розширив програму "Доступні кредити 5–7–9%" — відтепер вона діє на всіх прифронтових територіях, включно з громадами, де тривають активні бойові дії та функціонують державні електронні сервіси. Йдеться про 57 громад у восьми областях.

Підприємці з цих регіонів зможуть продовжити строки кредитів до кінця 2027 року та рефінансувати чинні позики на пільгових умовах.

"Ми системно підтримуємо бізнес у прифронтових регіонах. Дякую кожному бізнесу, який працює у складних умовах біля фронту. Від початку програми "5–7–9" майже 10% усіх кредитів було видано саме там, а цього року частка в нових кредитах вже зросла до 26%, і прифронтовий бізнес вже отримав 16,1 млрд грн", — зазначила Свириденко.

Захист українських виробників у публічних закупівлях

Також за її словами, уряд посилив механізми локалізації виробництва — тепер компанії, що беруть участь у державних тендерах, повинні підтвердити українське походження своїх товарів. Міністерство економіки здійснюватиме перевірку, щоб унеможливити участь псевдолокалізованого імпорту.

"Держава зможе ефективніше відрізняти вироблені в Україні товари від іноземних, які намагаються видати за українські. Публічні закупівлі мають підтримувати українське виробництво, а не псевдолокалізований імпорт", — наголосила прем’єр.

Локалізація — один з ключових інструментів політики "Зроблено в Україні". Вона вже допомогла зберегти виробництво громадського транспорту, комунальної техніки, рятувальних машин та інших видів промисловості. Наразі локалізація поширюється на 128 категорій товарів.

Цифровізація діалогу бізнесу та держави

Кабінет міністрів затвердив платформу "Пульс" як офіційний державний сервіс для комунікації бізнесу з владою. Платформа інтегрована в кабінет платника податків і вже зібрала 270 тис. відгуків та 25 тис. коментарів від підприємців.

Уряд планує розширити функціонал "Пульсу" — додати електронні бізнес-петиції до державних органів та публічний дашборд із результатами розгляду звернень.

Нагадаємо, віджет "Пульс", який допоможе підприємцям швидко і зручно повідомляти про проблеми у своїй роботі Мінекономіки запустило у серпні цього року.