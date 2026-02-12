ПриватБанк выплатил ФЛПам почти 14 млн грн в поддержку энергоэффективности

По заявкам предпринимателей – клиентов ПриватБанка – на "Дія.Картка" зачислено более 13,8 млн грн помощи. Средства предназначены для поддержания энергоэффективности бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба банка.

За полученные деньги можно приобрести генератор, горючее, оборудование для автономного питания, солнечные панели или оплатить электроэнергию.

Всего в Украине заявления по поддержанию энергоэффективности подали более 20 000 предпринимателей. Программа правительства работает для малого и среднего бизнеса (ФЛП II и III группы) с наемными работниками, зарегистрированного до 1 декабря 2025 года. Предприниматель не должен иметь задолженности по уплате ЕСВ . Подать заявку на поддержание энергоэффективности бизнеса можно через портал " Действие ".

Какая сумма пособия?

Размер помощи напрямую зависит от официально трудоустроенных лиц в вашей команде:

1 работник - 7 500 грн;

2 работника - 9 000 грн;

3 работника - 10 500 грн;

4 работника - 12 000 грн;

5 работников - 13 500 грн;

6 и более работников – 15 000 грн.

Напомним, в начале февраля правительство запустило пакет энергетической поддержки для малого бизнеса: в течение февраля-марта предприниматели смогут получить единовременную денежную помощь и воспользоваться беспроцентными кредитами на закупку энергооборудования для стабильной работы в условиях отключений света.