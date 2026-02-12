Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ПриватБанк выплатил ФЛПам почти 14 млн грн в поддержку энергоэффективности

гривны
Клиентам ПриватБанка уже выплачено 13,8 млн грн на энергоэффективность. / Shutterstock

По заявкам предпринимателей – клиентов ПриватБанка – на "Дія.Картка" зачислено более 13,8 млн грн помощи. Средства предназначены для поддержания энергоэффективности бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба банка.

За полученные деньги можно приобрести генератор, горючее, оборудование для автономного питания, солнечные панели или оплатить электроэнергию.

Всего в Украине заявления по поддержанию энергоэффективности подали более 20 000 предпринимателей. Программа правительства работает для малого и среднего бизнеса (ФЛП II и III группы) с наемными работниками, зарегистрированного до 1 декабря 2025 года. Предприниматель не должен иметь задолженности по уплате ЕСВ . Подать заявку на поддержание энергоэффективности бизнеса можно через портал " Действие ".

Какая сумма пособия?

Размер помощи напрямую зависит от официально трудоустроенных лиц в вашей команде:

  • 1 работник - 7 500 грн;
  • 2 работника - 9 000 грн;
  • 3 работника - 10 500 грн;
  • 4 работника - 12 000 грн;
  • 5 работников - 13 500 грн;
  • 6 и более работников – 15 000 грн.

Напомним, в начале февраля правительство запустило пакет энергетической поддержки для малого бизнеса: в течение февраля-марта предприниматели смогут получить единовременную денежную помощь и воспользоваться беспроцентными кредитами на закупку энергооборудования для стабильной работы в условиях отключений света.

Автор:
Татьяна Ковальчук