ПриватБанк виплатив ФОПам майже 14 млн грн на підтримку енергоефективності

За заявками підприємців – клієнтів ПриватБанку – на "Дія.Картки" зараховано понад 13,8 млн грн допомоги. Кошти призначені на підтримку енергоефективності бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба банку.

За отримані гроші можна придбати генератор, пальне, обладнання для автономного живлення, сонячні панелі або оплатити електроенергію.

Загалом в Україні заяви для підтримки енергоефективності подали понад 20 000 підприємців. Програма уряду працює для малого й середнього бізнесу (ФОП ІІ та ІІІ групи) з найманими працівниками, зареєстрованого до 1 грудня 2025 року. Підприємець не повинен мати заборгованості зі сплати ЄСВ. Подати заявку на підтримку енергоефективності бізнесу можна через портал "Дія".

Яка сума допомоги?

Розмір допомоги прямо залежить від офіційно працевлаштованих осіб у вашій команді:

1 працівник — 7 500 грн;

2 працівники — 9 000 грн;

3 працівники — 10 500 грн;

4 працівники — 12 000 грн;

5 працівників — 13 500 грн;

6 та більше працівників — 15 000 грн.

Нагадаємо, на початку лютого уряд запустив пакет енергетичної підтримки для малого бізнесу: протягом лютого–березня підприємці зможуть отримати одноразову грошову допомогу та скористатися безвідсотковими кредитами на закупівлю енергообладнання для стабільної роботи в умовах відключень світла.