Зняття готівки без комісії: ПриватБанк запустив нову послугу для бізнесу при оплаті товарів

ПриватБанк в період блекаутів спростив українському бізнесу доступ до готівки при оплаті товарів бізнес картками. Тепер протягом усього лютого 2026 року знімати готівку з бізнес-карток Visa та Mastercard можна без жодних комісій прямо на касах магазинів під час оплати покупок.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба банку.

Як це працює?

Підприємцям більше не потрібно шукати працюючий банкомат або витрачати час на черги у відділеннях. Зняти кошти можна навіть під час вимкнення світла, коли банкомати не працюють.Максимальна сума одного зняття становить до 6 000 грн. Кількість операцій зі зняття готівки разом із покупкою - до трьох разів на день. Такий формат орієнтований на типові потреби малого бізнесу: дрібні закупівлі, операційні витрати та швидкі розрахунки.

Наразі послуга доступна більш ніж у 200 000 торгових точках по всій Україні, включно з великими роздрібними мережами та АЗС, зокрема АТБ, "Сільпо", OKKO та іншими.

За словами Євгена Заіграєва, члена правління ПриватБанку, ця ініціатива — частина стратегії адаптації банку до реалій українського бізнесу.



"Для підприємця важливо мати швидкий доступ до коштів без зайвих витрат і втрати часу. Саме на це спрямована ця ініціатива, яка стимулює активніше використання бізнес-карток у повсякденних розрахунках", — зазначив він.

Нагадаємо, ПриватБанк продовжив безкоштовну доставку платіжних карток по Україні та за кордон до кінця 2026 року. Клієнти можуть замовити нову або перевипустити чинну картку через Приват24 і отримати її без оплати доставки в понад 60 країнах світу.