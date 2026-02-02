Снятие наличных без комиссии: ПриватБанк запустил новую услугу для бизнеса при оплате товаров

ПриватБанк в период блекаутов упростил украинскому бизнесу доступ к наличным при оплате товаров бизнес картами. Теперь в течение всего февраля 2026 года снимать наличные с бизнес-карт Visa и Mastercard можно без комиссий прямо на кассах магазинов при оплате покупок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба банка.

Как это работает?

Предпринимателям больше не нужно искать работающий банкомат или тратить время на очереди в отделениях. Снять средства можно даже при выключении света, когда банкоматы не работают. Максимальная сумма одного снятия составляет до 6 000 грн. Количество сделок по снятию наличных вместе с покупкой - до трех раз в день. Такой формат ориентирован на типовые нужды малого бизнеса: мелкие закупки, операционные расходы и быстрые расчеты.

В настоящее время услуга доступна более чем в 200 000 торговых точках по всей Украине, включая крупные розничные сети и АЗС, в частности АТБ, "Сільпо", OKKO и другие.

По словам Евгения Заиграева, члена правления ПриватБанка, эта инициатива – часть стратегии адаптации банка к реалиям украинского бизнеса.



"Для предпринимателя важно иметь быстрый доступ к средствам без лишних затрат и потери времени. Именно на это направлена эта инициатива, которая стимулирует более активное использование бизнес-карт в повседневных расчетах", — отметил он.

Напомним, ПриватБанк продлил бесплатную доставку платежных карт по Украине и за границу до конца 2026 года. Клиенты могут заказать новую или перевыпустить действующую карточку через Приват24 и получить ее без оплаты доставки более чем в 60 странах мира.