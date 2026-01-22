Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,67

--0,06

Наличный курс:

USD

43,45

43,31

EUR

50,85

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ПриватБанк будет бесплатно доставлять карты в Украине и за границу в 2026 году

ПриватБанк
ПриватБанк продлил бесплатную доставку платежных карт. / Depositphotos

ПриватБанк продлил бесплатную доставку платежных карт по Украине и за границу до конца 2026 года. Клиенты могут заказать новую или перевыпустить действующую карточку через Приват24 и получить ее без оплаты доставки более чем в 60 странах мира.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ПриватБанка.

По словам члена правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрия Мусиенко, услуга доставки новых и перевыпущенных карт будет оставаться бесплатной в течение всего 2026 года.

Заказать новую карту или перевыпустить действующую клиенты могут в несколько кликов через Приват24. Получить карту можно в отделении банка, почтамате или отделении "Новой Почты" по Украине, а также через Новую Почту или Укрпочту — по любому адресу более чем в 60 странах мира.

В 2025 году клиенты ПриватБанка получили с доставкой более 1,2 млн платежных карт. Наиболее активно услугой в Украине пользовались жители Киева, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Одесской, Полтавской и Винницкой областей.

За рубежом в 2025 году доставку карт ПриватБанка заказали почти 150 тысяч украинцев. Чаще всего карты доставляли в Польшу, Германию, Чехию, США, Великобританию, Францию и Испанию.

В банке напоминают, что с начала полномасштабной войны срок действия всех платежных карт ПриватБанка был автоматически продлен. Это позволяет клиентам беспрепятственно пользоваться картами для оплаты товаров и услуг и снятия наличных денег. При необходимости для онлайн-покупок цифровую карту можно мгновенно оформить в Приват24, а пластиковую – заказать с доставкой.

Добавим, ПриватБанк совместно с Visa добавил в приложение Приват24 функцию "Запрос на оплату". Сервис идеально подходит для повседневных ситуаций, например, оплата счетов в ресторанах, поездок в такси или сбор средств на подарки.

Автор:
Татьяна Гойденко