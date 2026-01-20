Запланована подія 2

Счет ФЛП без абонплаты: Приватбанк обнуляет тарифы для активного бизнеса

карта Приватбанка, тарифы
ПриватБанк обнуляет тарифы для активных ФЛП. / ПриватБанк

С начала 2026 года ПриватБанк изменяет подход к работе с малым и средним бизнесом – вводит новую тарифную модель для ФЛП, позволяющую активным предпринимателям полностью избежать ежемесячной абонплаты и существенно снизить расходы на банковское обслуживание.

об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Какие условия для ФЛП?

"Если ФЛП производит расчеты бизнес-картой на сумму от 15 000 грн в месяц, стоимость обслуживания счета будет составлять 0 грн. Речь идет не о промоакции, а о системном решении, которое закладывается в долгосрочную тарифную политику банка.

Ключевое изменение состоит в отказе от фиксированной абонплаты. Теперь банк не просто снимает средства на обслуживание, а оценивает реальное движение средств. Чтобы полностью избежать ежемесячного платежа за счет, предпринимателю достаточно активно пользоваться своей бизнес-картой", - пояснили в пресс-службе.

ПриватБанк полностью упраздняет комиссию за внесение наличной выручки через терминалы самообслуживания. Также банк снижает тарифы на платежи в другие банки и валютные операции, уменьшая финансовую нагрузку на предпринимателей, работающих с поставщиками и клиентами в Украине и за рубежом.

Почему банк меняет стратегию?

В ПриватБанке отмечают, что переход в партнерский формат — это инвестиция в развитие украинского предпринимательства. Банк хочет зарабатывать не на фиксированных комиссиях, а в общем росте объемов бизнеса своих клиентов.

"Предприниматели и микробизнес - фундамент экономики. Мы сознательно отказываемся от подхода, когда предприниматель ежемесячно платит просто за факт существования счета. Активность бизнеса - это и есть ценность, за которую банк готов инвестировать в клиента", - отмечает Евгений Заиграев, член правления ПриватБанка по корпоративному бизнесу.

Также ПриватБанк вводит системные изменения в робот и с ветеранами, военными и людьми с инвалидностью после ситуации с ветераном в Киеве. Банк принес извинения, передал банковские карточки и взял на себя обязательство покрыть расходы на лечение и протезирование, а также пересматривает процедуры обслуживания и создает отдельную горячую линию.

