ПриватБанк запустил ШИ-сервис для создания платежей по фото и тексту

ПриватБанк
ПриватБанк ввел создание платежей с помощью ИИ / Depositphotos

ПриватБанк стал первым украинским банком, запустившим для бизнес-клиентов ШИ-сервис создание платежей по фото или тексту в приложении "Приват24 для бизнеса".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Приватбанка.

Новый инструмент позволяет предпринимателям формировать платежные документы без ручного ввода реквизитов, что существенно экономит время и уменьшает риск ошибок.

Для создания платежа достаточно загрузить фото любого платежного документа – счета-фактуры, накладной, договора – или вставить текст с реквизитами.

Искусственный интеллект автоматически распознает данные и заполнит платежную форму. Пользователю остается только проверить информацию, подписать платеж или сохранить его для дальнейшей обработки.

В банке отмечают, что функция призвана упростить работу бизнеса и ускорить финансовую операцию в ежедневной деятельности предпринимателей.

По итогам девяти месяцев 2025 года ПриватБанк сообщил о чистой прибыли в размере 50,6 млрд грн после уплаты налога на прибыль (25%).

Автор:
Татьяна Гойденко