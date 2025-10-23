Запланована подія 2

50,6 млрд грн чистой прибыли: ПриватБанк подвел итоги работы за 9 месяцев

ПриватБанк за 9 месяцев получил 50,6 млрд грн чистой прибыли / Depositphotos

По итогам девяти месяцев 2025 года ПриватБанк сообщил о чистой прибыли в размере 50,6 млрд грн. после уплаты налога на прибыль (25%).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз финансового учреждения.

Бизнес-результат банка к вычету переоценок, резервов под кредитные риски и налоги составил 62,6 млрд грн, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Банк сформировал более 43,5% прибыли банковского сектора Украины до налогообложения, что свидетельствует о высоком уровне его доходности на рынке.

Рост кредитования

С начала 2025 года чистый кредитный портфель ПриватБанка увеличился на 30 млрд грн (+27%), достигнув 143 млрд грн по состоянию на 30 сентября 2025 года. Банк по объему кредитного портфеля в Украине охватывает около 15% рынка. При этом его доля на рынке кредитов физических лиц составляет около 35%.

Депозитная база банка также продемонстрировала рост: средства на счетах физических лиц за 9 месяцев выросли на 59 млрд грн в эквиваленте (+13%) и достигли 505 млрд грн.

Основу финансового результата составило увеличение чистых процентных (+19%) и комиссионных (+5%) доходов по сравнению с 9 месяцами 2024 года.

Социальная деятельность

Кроме финансовых показателей, банк продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры и социальных проектов. С января 2025 было открыто 40 обновленных отделений повышенной доступности.

На реализацию проектов по финансовой грамотности, безбарьерности, инклюзии и благотворительности в течение 9 месяцев было выделено 156,8 млн. грн. собственных средств банка.

Напомним, ПриватБанк запустил онлайн-сервис для бизнес-клиентов, позволяющий быстро подключать и управлять всеми услугами эквайринга непосредственно в Приват24 для бизнеса.

Татьяна Бессараб