50,6 млрд грн чистого прибутку: ПриватБанк підбив підсумки роботи за дев'ять місяців

ПриватБанк за 9 місяців отримав 50,6 млрд грн чистого прибутку / Depositphotos

За підсумками дев'яти місяців 2025 року ПриватБанк повідомив про чистий прибуток у розмірі 50,6 млрд грн після сплати податку на прибуток (25%). 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз фінансової установи.

Бізнес-результат банку до вирахування переоцінок, резервів під кредитні ризики та податків становив 62,6 млрд грн, що на 15% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Банк сформував понад 43,5% прибутку банківського сектора України до оподаткування, що свідчить про високий рівень його прибутковості на ринку.

Зростання кредитування 

З початку 2025 року чистий кредитний портфель ПриватБанку збільшився на 30 млрд грн (+27%), досягнувши 143 млрд грн станом на 30 вересня 2025 року. Банк за обсягом кредитного портфеля в Україні охоплює майже 15% ринку. При цьому його частка на ринку кредитів фізичних осіб становить майже 35%.

Депозитна база банку також продемонструвала зростання: кошти на рахунках фізичних осіб за 9 місяців зросли на 59 млрд грн в еквіваленті (+13%) і досягли 505 млрд грн. 

Основу фінансового результату склало збільшення чистих процентних (+19%) та комісійних (+5%) доходів порівняно з 9 місяцями 2024 року.

Соціальна діяльність 

Окрім фінансових показників, банк продовжує інвестувати у розвиток інфраструктури та соціальні проєкти. З січня 2025 року було відкрито 40 оновлених відділень підвищеної доступності.

На реалізацію проєктів з фінансової грамотності, безбар’єрності, інклюзії та благодійності протягом дев'яти місяців було виділено 156,8 млн грн власних коштів банку.

Нагадаємо, ПриватБанк запустив онлайн-сервіс для бізнес-клієнтів, який дозволяє швидко підключати та керувати всіма послугами еквайрингу безпосередньо у застосунку “Приват24 для бізнесу”. 

Автор:
Тетяна Бесараб