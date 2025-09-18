- Категорія
Бізнес-клієнти ПриватБанку отримав повний контроль над еквайрингом у "Приват24"
ПриватБанк запустив онлайн-сервіс для бізнес-клієнтів, який дозволяє швидко підключати та керувати всіма послугами еквайрингу безпосередньо у застосунку “Приват24 для бізнесу”.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу фінансової установи.
Новий сервіс ПриватБанку
ПриватБанк запровадив новий онлайн-сервіс для бізнес-клієнтів, який дозволяє швидко підключати та керувати послугами еквайрингу безпосередньо через застосунок "Приват24 для бізнесу". Тепер підприємці можуть реєструватися на всі доступні варіанти еквайрингу — від класичних терміналів і інтернет-еквайрингу Liqpay до сучасних мобільних POS-терміналів "Термінал" та сервісів розстрочки.
За словами керівника напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергія Макаренка, інтеграція всіх послуг еквайрингу в мобільний застосунок робить доступ до платіжної інфраструктури для бізнесу більш зручним і швидким, без необхідності відвідувати відділення банку.
"Ми інтегрували підключення та керування всіма сервісами еквайрингу в мобільний застосунок "Приват24 для бізнесу", щоб зробити доступ до сучасної платіжної інфраструктури для підприємців ще більш зручним, швидким та доступним без прив’язки до офісу чи відділення банку", - відзначає Макаренко.
Основні переваги єдиного онбордингу: швидке підключення, оформлення еквайрингу без паперової бюрократії та повна мобільність. Користувач може керувати терміналами, реєструвати торгові точки, підписувати документи, робити повернення, отримувати виписки та підключати сервіси "Оплата частинами" і "Миттєва розстрочка" прямо зі смартфона, наголошує пресслужба.
Що таке еквайринг
Еквайринг — це банківська послуга, яка дає можливість бізнесу приймати безготівкові платежі від клієнтів за допомогою платіжних карток. Вона включає встановлення POS-терміналів або їх аналогів, обробку транзакцій, обмін даними між банками та зарахування коштів на рахунок підприємця.
Еквайринг поділяється на кілька типів:
- Торговий еквайринг — для оплати в фізичних магазинах через POS-термінали.
- Інтернет-еквайринг — для прийому платежів онлайн, на сайтах і в мобільних додатках.
- Мобільний еквайринг — для прийому платежів за допомогою смартфонів і планшетів з кардрідерами.
Як працює еквайринг:
- Оплата карткою — клієнт прикладає картку до терміналу або вводить її дані онлайн.
- Передача даних — термінал чи онлайн-система відправляє запит банку-еквайру.
- Перевірка банком-емітентом — банк, який випустив картку клієнта, перевіряє наявність коштів і підтверджує транзакцію.
- Підтвердження та зарахування — після успішної перевірки кошти резервуються, підтвердження надходить підприємцю, а гроші зараховуються на його рахунок.
