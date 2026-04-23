Перейменування "копійки" на "шаг": у НБУ немає дизайну нових монет

Андрій Пишний
Андрій Пишний. Фото: facebook.com/pyshnyy

Національний банк розраховує, що Верховна Рада якнайшвидше ухвалить у другому читанні та в цілому законопроєкт №14093, який передбачає зміну назви розмінної монети з "копійки" на "шаг".

Як пише Delo.ua, про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, передає "Укрінформ". 

Яким буде дизайн монети

За словами очільника регулятора, щойно закон ухвалять, розпочнеться робота зі створення дизайну монети. 

Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні 18 грудня підтримала у першому читанні законопроєкт №14093, який передбачає перейменування розмінних монет з "копійки" на "шаг". 

"Щойно закон ухвалять, ми без зволікання розпочнемо роботу зі створення дизайну. Повертаємо те, чого нас позбавили більш як сто років тому, адже у часи Української революції 1917–1921-го в реальний грошовий обіг ввели грошові знаки із назвою "шаг", що було закріплено на законодавчому рівні", - наголосив Пишний.

Щоправда, при цьому жодних конкретних дат він не назвав, але дав зрозуміти, що наступний випуск розмінних монет в Україні - це вже не про "50 копійок", а про "50 шагів".

Пишний підкреслив, що завдання полягає в тому, аби, карбуючи нові монети, зберегти історичну тяглість, використавши при цьому усі сучасні можливості й технології. Певний час старі та нові розмінні монети використовуватимуть паралельно: "50 копійок" із обігу вилучатимуть не одномоментно, а поступово.

Раніше Пишний запевняв, шо перейменування  роздрібних монет з "копійки" на "шаг" не спричинить жодних додаткових витрат із державного бюджету України.

Чому НБУ хоче замінити назву монет

Національний банк України підкреслює, що назва "шаг" має глибоке українське коріння, яке використовувалося ще в XVI–XVII століттях, як на українських територіях, так і в грошовій системі. Цей термін унікальний для української культури й широко зустрічається в класичних творах української літератури, зокрема в роботах Тараса Шевченка та Лесі Українки.

"Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників", - підкреслюють в НБУ.

Очікується, що ці зміни стануть черговим кроком у зміцненні національної самобутності України та остаточному розриві з російським впливом на грошову систему.

Водночас НБУ не планує спеціально, через зміну назви,  вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги.

"Монети "копійка" та "шаг" перебуватимуть в обігу паралельно. Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги", - наголошують у регуляторі.

Автор:
Світлана Манько