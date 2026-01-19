Запланована подія 2

НБУ запевняє, що перейменування "копійки" на "шаг" не передбачає жодних додаткових витрат із держбюджету

Перейменування  роздрібних монет з "копійки" на "шаг" не спричинить жодних додаткових витрат із державного бюджету України.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв’ю інформагенції "Укрінформ".

Він вважає, що копійка має відійти в минуле, адже Україна має свою власну питому назву – "шаг", що означає дрібну монету. Повернути її якраз на часі.

"Це розмова не про дрібну монету. Це розмова про нашу ідентичність, про державність, суверенітет і про остаточний розрив із Москвою", – сказав очільник регулятора.

Він нагадав, що українська гривня цього року відзначає 30-річчя, але навіть через три десятиліття в нашому грошовому обігу досі залишався символ колоніального минулого, тому настав час поставити крапку в цьому питанні.

"Ми розглядаємо заміну копійки на шаг як завершення грошової реформи, розпочатої в 1996 році. Шаг – це не забаганка Національного банку, не наша вигадка. Це питома українська назва, глибоко історично вкорінена в українську культуру, що підтверджено відповідними дослідженнями Національної академії наук України", – підкреслив Пишний.

Він наголосив, що повернення шагів не потребує жодних додаткових витрат із державного бюджету.

"Хочу вкотре зробити офіційну заяву, за яку я як голова НБУ несу усю повноту відповідальності: жодних додаткових витрат із державного бюджету України ця ініціатива за собою не несе", ‒ резюмував очільник регулятора

Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні 18 грудня підтримала у першому читанні законопроєкт №14093, який передбачає перейменування розмінних монет з "копійки" на "шаг". 

Чому НБУ хоче замінити назву монет

Національний банк України підкреслює, що назва "шаг" має глибоке українське коріння, яке використовувалося ще в XVI–XVII століттях, як на українських територіях, так і в грошовій системі. Цей термін унікальний для української культури й широко зустрічається в класичних творах української літератури, зокрема в роботах Тараса Шевченка та Лесі Українки.

"Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників", - підкреслюють в НБУ.

Очікується, що ці зміни стануть черговим кроком у зміцненні національної самобутності України та остаточному розриві з російським впливом на грошову систему.

Водночас НБУ не планує спеціально, через зміну назви,  вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги.

"Монети "копійка" та "шаг" перебуватимуть в обігу паралельно. Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги", - наголошують у регуляторі.

У березні 2025 року у Національному банку України заявили, що розпочнуть процес підготовки та обговорення дизайну монет "шаг"після того, як Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт.

Автор:
Світлана Манько