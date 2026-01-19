НБУ уверяет, что переименование "копейки" в "шаг" не предусматривает никаких дополнительных расходов из госбюджета

Переименование розничных монет с "копейки" на "шаг" не повлечет никаких дополнительных расходов из государственного бюджета Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью информагентству "Укринформ".

Он считает, что копейка должна уйти в прошлое, ведь у Украины есть свое собственное удельное название – "шаг", что означает мелкую монету. Вернуть ее как раз ко времени.

"Это разговор не о мелкой монете. Это разговор о нашей идентичности, о государственности, суверенитете и об окончательном разрыве с Москвой", – сказал глава регулятора.

Он напомнил, что украинская гривна в этом году отмечает 30-летие, но даже через три десятилетия в нашем денежном обращении до сих пор оставался символ колониального прошлого, поэтому пора поставить точку в этом вопросе.

"Мы рассматриваем замену копейки на шаг как завершение денежной реформы, начатой в 1996 году. Шаг – это не прихоть Национального банка, не наша выдумка. Это удельное украинское название, глубоко исторически укорененное в украинскую культуру, что подтверждено соответствующими исследованиями Национальной академии наук Украины", – подчеркнул П.

Он подчеркнул, что возвращение шагов не требует никаких дополнительных расходов из государственного бюджета.

"Хочу еще раз сделать официальное заявление, за которое я как глава НБУ несу всю полноту ответственности: никаких дополнительных расходов из государственного бюджета Украины эта инициатива за собой не несет", – резюмировал руководитель регулятора

Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании 18 декабря поддержала в первом чтении предусматривающий законопроект №14093 переименование разменных монет из "копейки" в "шаг".

Почему НБУ хочет заменить название монет

Национальный банк Украины подчеркивает, что название "шаг" имеет глубокие украинские корни, которые использовались еще в XVI–XVII веках, как на украинских территориях, так и в денежной системе. Этот термин уникален украинской культуре и широко встречается в классических произведениях украинской литературы, в частности в работах Тараса Шевченко и Леси Украинки.

"Это уникальное наименование монеты, которого не знают другие лингвокультуры. Оно широко используется в классической украинской литературе, в частности часто упоминается в творчестве Тараса Шевченко, Леси Украинки и других писателей", - подчеркивают в НБУ.

Ожидается, что эти изменения станут очередным шагом по укреплению национальной самобытности Украины и окончательном разрыве с российским влиянием на денежную систему.

В то же время НБУ не планирует специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги.

"Монеты "копейка" и "шаг" будут обращаться параллельно. Гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги", - подчеркивают в регуляторе.

В марте 2025 года в Национальном банке Украины заявили, что начнут процесс подготовки и обсуждения дизайна монет "шаг" после того, как Верховная Рада примет соответствующий законопроект.