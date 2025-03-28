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Замена "копейки" на "шаг": в НБУ рассказали, когда разработают дизайн новых монет
Национальный банк Украины начнет процесс подготовки и обсуждения дизайна монет "шаг" после того, как Верховная Рада примет соответствующий законопроект.
Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный в комментарии "Укринформу".
Сначала нужно принять самую идею
"После того, как будет принято решение, мы, конечно, приступим к процессу подготовки, обсуждению дизайна этой монеты. На самом деле эта инициатива настолько глубоко затронула творческие круги, что они сами приходят в Национальный банк и предлагают свои идеи. И мы охотно их рассмотрим, но для этого нужно сначала принять саму идею", — подчеркнул глава НБУ.
Он подчеркнул, что переход от копеек к шагам нужен для закрепления монетарного суверенитета Украины, декоммунизации, дерусификации и деколонизации нашего государства.
"Это важный шаг для того, чтобы окончательно, даже в малейших проявлениях, закрепить монетарный суверенитет, восстановить историческую справедливость и убрать название, которое до сих пор роднит денежное обращение Украины с Беларусью и Москвой. Копейка осталась только там", - отметил Пышный.
Он ожидает, что инициатива по переименованию копеек на шаги будет поддержана Верховной Радой.
"Я очень надеюсь, парламент примет эти решения", — заметил глава НБУ.
Заметим, что большинство украинцев не поддерживают замену названия мелких монет и считают, что сейчас не время для подобных нововведений.
Зато инициатива Нацбанка нашла поддержку среди специалистов по истории, нумизматике, банковству и языкознанию, в частности, от экспертов Национальной академии наук Украины. Возвращение к украинскому названию монеты, по их словам, является важным шагом для декоммунизации и дерусификации в сфере денежного обращения.
Почему НБУ хочет заменить название монет
Национальный банк Украины подчеркивает, что название "шаг" имеет глубокие украинские корни, которые использовались еще в XVI–XVII веках, как на украинских территориях, так и в денежной системе. Этот термин уникален украинской культуре и широко встречается в классических произведениях украинской литературы, в частности в работах Тараса Шевченко и Леси Украинки.
"Это уникальное наименование монеты, которого не знают другие лингвокультуры. Оно широко используется в классической украинской литературе, в частности часто упоминается в творчестве Тараса Шевченко, Леси Украинки и других писателей", — подчеркивают в НБУ.
Ожидается, что эти изменения станут очередным шагом по укреплению национальной самобытности Украины и окончательном разрыве с российским влиянием на денежную систему.
В то же время НБУ не планирует специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги.
"Монеты "копейка" и "шаг" будут обращаться параллельно. Гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги", — подчеркивают в регуляторе.