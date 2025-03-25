НБУ выпустил памятную монету в честь Нацгвардии: как выглядит

В канун Дня Национальной гвардии Украины, в Нацбанке состоялась презентация новой оборотной памятной монеты, посвященной этому подразделению.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Представили ее председатель Национального банка Андрей Пышный и командующий Национальной гвардией Украины герой Украины бригадный генерал Александр Пивненко.

О дизайне новой монеты

Обычная памятная монета имеет номинал 10 гривен.

Аверс обычен для подобных монет образца 2018 года.

обычен для подобных монет образца 2018 года. Реверс монеты имеет тематическое изображение. По кругу расположены надписи, отражающие основные ценности: честь, мужество, закон (вверху) и Национальная гвардия Украины (внизу).

Главным элементом композиции является изображение беретного знака Национальной гвардии, основой которого является прямой равносторонний крест с расхожими концами. В центре креста, в восьмиграннике, изображен малый Государственный герб.

На заднем плане – символический щит, являющийся воплощением защиты и безопасности.

Об обращении и реализации монеты

Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета "Национальная гвардия Украины" обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.

НБУ будет постепенно вводить эти оборотные памятные монеты в банки и СИТ-компании для последующей выдачи клиентам. Они будут приниматься в качестве обычных монет номиналом 10 гривен.

В общей сложности в наличное обращение поступит около 10 миллионов таких монет.

Часть тиража монеты "Национальная гвардия Украины" (520 тысяч штук) будет выпущена в специально оформленных роликах, каждый из которых будет содержать 25 монет. Каждый ролик будет упакован в сувенирную бумагу, на которой изображен беретный знак Национальной гвардии Украины на фоне символического щита.

Общий тираж таких роликов составит 20 тысяч единиц.

Купить ролик из 25 оборотных памятных монет "Национальная гвардия Украины" можно с 27 марта 2025 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также в банках-дистрибьюторах.

О нумизматической продукции НБУ

Напомним, с целью повышения прозрачности и эффективности продаж нумизматической продукции через интернет-магазин, Национальный банк Украины с 3 февраля 2025 года внедрил процесс верификации аккаунтов пользователей с помощью системы BankID НБУ.

Национальный банк открыл собственную нумизматическую программу для празднования юбилейных дат и памятных событий Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе НБУ.

Добавим, к третьей годовщине с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Национальный банк Украины отчеканил новую памятную монету "Держим строй!".