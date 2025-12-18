Замість "копійки" з’явиться "шаг": Верховна Рада підтримала перейменування розмінних монет

Верховна Рада на пленарному засіданні 18 грудня підтримала у першому читанні 🪙законопроєкт №14093, який передбачає перейменування розмінних монет з "копійки" на "шаг".

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, документ підтримали 264 народних депутатів.

Железняк зауважив, що за даними НБУ майже 14 млрд монет зараз є в обігу в Україні.

"Фактично, будуть тільки випускатися в майбутньому монети "50 шагів" ще певний час (3-4 роки) приблизно декілька десятків мільйонів штук. Все інше більше 1 грн", - наголосив нардеп.

Він вважає, що монети незалежно від назви вже майже скоро зникнуть в рамках інфляції та девальвації національної валюти.

Железняк додав, щоб прийняти законопроєкт в цілому, Рада призначила ще одне пленарне засідання в цьому році на 27 грудня.

1 жовтня, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14093, у якому пропонується змінити назву розмінної монети з "копійка" на "шаг".

Ще у жовтні 2024 року Національний банк України звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з пропозицією підтримати ініціативу щодо зміни назви розмінної монети з "копійка" на історично українську назву "шаг". Безпосередньо НБУ не може вносити депутатам на розгляд законопроєкти, тому було прийнято рішення звернутися до спікера і передати йому вже розроблені відповідні законодавчі пропозиції.

Чому НБУ хоче замінити назву монет

Національний банк України підкреслює, що назва "шаг" має глибоке українське коріння, яке використовувалося ще в XVI–XVII століттях, як на українських територіях, так і в грошовій системі. Цей термін унікальний для української культури й широко зустрічається в класичних творах української літератури, зокрема в роботах Тараса Шевченка та Лесі Українки.

"Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників", - підкреслюють в НБУ.

Очікується, що ці зміни стануть черговим кроком у зміцненні національної самобутності України та остаточному розриві з російським впливом на грошову систему.

Водночас НБУ не планує спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги.

"Монети "копійка" та "шаг" перебуватимуть в обігу паралельно. Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги", - наголошують у регуляторі.

У березні 2025 року у Національному банку України заявили, що розпочнуть процес підготовки та обговорення дизайну монет "шаг"після того, як Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт.