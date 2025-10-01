Копійка на шаг: у Раді зареєстрували законопроєкт про дерадянізацію розмінної монети України

Сьогодні, 1 жовтня, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14093 про про внесення змін до статті 249 Податкового кодексу України щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України, у якому пропонується змінити назву розмінної монети з "копійка" на питомо українську — "шаг". Для його реалізації також подано допоміжний законопроєкт № 14094.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт парламенту.

"Грошова реформа 1996 року, яку експерти називають одним із найуспішніших досягнень України за часи незалежності, заклала основу для функціонування власної та ідентичної національної валюти України – гривні, але водночас не змогла остаточно розірвати зв’язок з російськими традиціями грошового обігу. Як наслідок, у грошовому обігу України навіть через 34 роки з дня проголошення незалежності існує знаменник, що все ще об’єднує нашу країну з Росією – це назва розмінної монети "копійка", що закріплена на законодавчому рівні", — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкт № 14093.

"Це рішення має не лише технічний, а й символічний зміст. "Копійка" — спадщина московської імперії та радянського минулого. Натомість "шаг" — історична українська назва, яка вживалася ще за часів Гетьманщини й Української Народної Республіки. Вона звучала в творах Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Котляревського, Панаса Мирного", — пояснив голова ВР Руслан Стефанчук, який є співавтором документу.

За його словами, наразі "копійка" лишилася тільки в обігу в Росії, Білорусі та Україні. Повернення до "шага" стане відновленням історичної справедливості, утвердженням нашої ідентичності та остаточним розривом із колоніальними наративами.

Важливо, що зміна не потребуватиме додаткових витрат: монети певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.

"Це не лише питання грошового обігу. Це питання нашої культури, мови й державності. Українські гроші мають українські назви. І настав час остаточно це закріпити", — зазначив політик.

Кроки до заміна "копійки" на" шаг"

У жовтні 2024 року Національний банк України звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з пропозицією підтримати ініціативу щодо зміни назви розмінної монети з "копійка" на історично українську назву "шаг". Безпосередньо НБУ не може вносити депутатам на розгляд законопроєкти, тому було прийнято рішення звернутися до спікера і передати йому вже розроблені відповідні законодавчі пропозиції.

У листопаді минулого року усі вісім членів експертної комісії Українського інституту національної пам'яті (УІНП) підтримали ініціативу Національного банку перейменувати "копійку" на "шаг". Експерти установи заявили, що ініціатива НБУ щодо переходу на "шаг" заслуговує на підтримку і сприятиме відродженню національних традицій у номінації грошей.

У березні 2025 року у Національному банку України заявили, що розпочнуть процес підготовки та обговорення дизайну монет "шаг" після того, як Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт.