Копейка на шаг: в Раде зарегистрировали законопроект о десоветизации разменной монеты Украины

Сегодня, 1 октября, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14093 о внесении изменений в статью 249 Налогового кодекса Украины относительно отрадения (десоветизации) названия разменной монеты Украины, в котором предлагается изменить название разменной монеты с "копейка" на удельно украинскую — "шаг". Для его реализации также представлен вспомогательный законопроект №14094.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт парламента.

"Денежная реформа 1996 года, которую эксперты называют одним из самых успешных достижений Украины за время независимости, заложила основу для функционирования собственной и идентичной национальной валюты Украины – гривны, но в то же время не смогла окончательно разорвать связь с российскими традициями денежного обращения. существует знаменатель, все еще объединяющий нашу страну с Россией – это название разменной монеты "копейка", которая закреплена на законодательном уровне", - говорится в пояснительной записке к законопроекту № 14093.

"Это решение имеет не только техническое, но и символическое содержание. "Копейка" - наследие московской империи и советского прошлого. Зато " шаг " - историческое украинское название, которое употреблялось еще во времена Гетманщины и Украинской Народной Республики. Она звучала в произведениях Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Котляревского, Панаса Мирного", - объяснил председатель ВР Руслан Стефанчук, который является соавтором документа.

По его словам, сейчас " копейка " осталась только в обращении в России, Беларуси и Украине. Возвращение к " шагу " станет восстановлением исторической справедливости, утверждением нашей идентичности и окончательным разрывом с колониальными нарративами.

Важно, что изменение не потребует дополнительных расходов: монеты определенное время будут находиться в обращении одновременно, а соотношение останется 1:1.

"Это не только вопрос денежного обращения. Это вопрос нашей культуры, языка и государственности. Украинские деньги имеют украинские названия. И пора окончательно это закрепить", — отметил политик.

Шаги к замене "копейки" на "шаг"

В октябре 2024 года Национальный банк Украины обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с предложением поддержать инициативу по изменению названия разменной монеты с "копейка" на исторически украинское название "шаг". Непосредственно НБУ не может вносить депутатам на рассмотрение законопроекты, поэтому было принято решение обратиться к спикеру и передать ему уже разработанные соответствующие законодательные предложения.

В ноябре прошлого года все восемь членов экспертной комиссии Украинского института национальной памяти (УИНП) поддержали инициативу Национального банка переименовать "копейку" на "шаг". Эксперты учреждения заявили, что инициатива НБУ по переходу на "шаг" заслуживает поддержки и будет способствовать возрождению национальных традиций в номинации денег.

В марте 2025 года в Национальном банке Украины заявили, что начнут процесс подготовки и обсуждения дизайна монет "шаг" после того, как Верховная Рада примет соответствующий законопроект.