Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,75

+0,14

EUR

48,24

+0,10

Готівковий курс:

USD

41,85

41,70

EUR

48,77

48,57

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Перейменування копійки на шаг: Нацкомісія з цінних паперів виступила проти ініціативи

копійка
На думку комісії, ці зміни не є нагальними і вимагатимуть необґрунтованих витрат / Depositphotos

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) не підтримує прийняття  законопроєкту №14093, у якому пропонується змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг". 

Як пише Delo.ua, про це йдеться в довідці комісії за підсумками засідання, що відбулося у вівторок, 14 жовтня.

"Вважаємо, що у період воєнного стану запропоновані Законопроєктом законодавчі зміни не є першочерговими та нагальними, а також відволікатимуть зусилля та ресурси учасників ринку від головної мети - найшвидшого наближення нашої перемоги", - заявила комісія.

У НКЦПФР зазначили, що такі законодавчі пропозиції не мають економічного обґрунтування та доцільності, а є лише відволіканням ресурсів держави від потреб безпеки та захисту держави від країни-агресора.

Нацкомісія вважає, що реалізація запропонованої законопроєктом зміни назви розмінної монети України призведе до необхідності внесення змін до багатьох інформаційно-комунікаційних систем професійних учасників ринків капіталу, в тому числі Центрального депозитарію цінних паперів, та осіб, які провадять діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, а також до реєстрів, ведення яких здійснюється комісією, у зв’язку з необхідністю зміни назви грошової одиниці номінальної вартості цінних паперів.

Крім того, виникне необхідність переоформлення емітентами цінних паперів глобальних сертифікатів та свідоцтв про випуски цінних паперів, в яких зазначається інформація про номінальну вартість цінних паперів.

Ця законодавча ініціатива вимагатиме значних фінансових і часових витрат, що спричинить негативну реакцію з боку учасників ринків капіталу. При цьому, законопроєкт не передбачає фінансування цих витрат із Державного бюджету. 

Нагадаємо, 1 жовтня було зареєстровано законопроєкт щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України, у якому пропонується змінити назву розмінної монети з "копійка" на питомо українську — "шаг". 

Нацбанк ще з 2024 року пропонує змінити назву розмінних монет з "копійка" на "шаг".  Як пояснили в НБУ, це потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій.  

Автор:
Тетяна Бесараб