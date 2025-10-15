Перейменування копійки на шаг: Нацкомісія з цінних паперів виступила проти ініціативи

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) не підтримує прийняття законопроєкту №14093, у якому пропонується змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг".

Як пише Delo.ua, про це йдеться в довідці комісії за підсумками засідання, що відбулося у вівторок, 14 жовтня.

"Вважаємо, що у період воєнного стану запропоновані Законопроєктом законодавчі зміни не є першочерговими та нагальними, а також відволікатимуть зусилля та ресурси учасників ринку від головної мети - найшвидшого наближення нашої перемоги", - заявила комісія.

У НКЦПФР зазначили, що такі законодавчі пропозиції не мають економічного обґрунтування та доцільності, а є лише відволіканням ресурсів держави від потреб безпеки та захисту держави від країни-агресора.

Нацкомісія вважає, що реалізація запропонованої законопроєктом зміни назви розмінної монети України призведе до необхідності внесення змін до багатьох інформаційно-комунікаційних систем професійних учасників ринків капіталу, в тому числі Центрального депозитарію цінних паперів, та осіб, які провадять діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, а також до реєстрів, ведення яких здійснюється комісією, у зв’язку з необхідністю зміни назви грошової одиниці номінальної вартості цінних паперів.

Крім того, виникне необхідність переоформлення емітентами цінних паперів глобальних сертифікатів та свідоцтв про випуски цінних паперів, в яких зазначається інформація про номінальну вартість цінних паперів.

Ця законодавча ініціатива вимагатиме значних фінансових і часових витрат, що спричинить негативну реакцію з боку учасників ринків капіталу. При цьому, законопроєкт не передбачає фінансування цих витрат із Державного бюджету.

Нагадаємо, 1 жовтня було зареєстровано законопроєкт щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України, у якому пропонується змінити назву розмінної монети з "копійка" на питомо українську — "шаг".

Нацбанк ще з 2024 року пропонує змінити назву розмінних монет з "копійка" на "шаг". Як пояснили в НБУ, це потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій.