Переименование копейки в шаг: Нацкомиссия по ценным бумагам выступила против инициативы

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) не поддерживает принятие законопроекта №14093, в котором предлагается изменить название разменной монеты "копейка" на "шаг".

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в справке комиссии по итогам прошедшего во вторник заседания 14 октября.

"Считаем, что в период военного положения предложенные Законопроектом законодательные изменения не являются первоочередными и неотложными, а также будут отвлекать усилия и ресурсы участников рынка от главной цели - скорейшего приближения нашей победы", - заявила комиссия.

В НКЦБФР отметили, что такие законодательные предложения не имеют экономического обоснования и целесообразности, а лишь отвлечение ресурсов государства от нужд безопасности и защиты государства от страны-агрессора.

Нацкомиссия считает, что реализация предложенного законопроектом изменения названия разменной монеты Украины приведет к необходимости внесения изменений во многие информационно-коммуникационные системы профессиональных участников рынков капитала, в том числе Центрального депозитария ценных бумаг, и лиц, осуществляющих деятельность по предоставлению информационных услуг на рынках капитала и организованных товарных рынках, а также необходимостью изменения названия денежной единицы нарицательной стоимости ценных бумаг.

Кроме того, возникнет необходимость переоформления эмитентами ценных бумаг глобальных сертификатов и свидетельств выпусках ценных бумаг, в которых указывается информация о номинальной стоимости ценных бумаг.

Эта законодательная инициатива потребует значительных финансовых и временных затрат, что повлечет негативную реакцию со стороны участников рынков капитала. При этом законопроект не предусматривает финансирование этих расходов из Государственного бюджета.

Напомним, 1 октября был зарегистрирован законопроект по отрадке (десоветизации) названия разменной монеты Украины, в котором предлагается изменить название разменной монеты с "копейка" на удельно украинское - "шаг".

Нацбанк еще с 2024 года предлагает сменить название разменных монет с "копейка" на "шаг". Как объяснили в НБУ, это необходимо для восстановления исторической справедливости, дерусификации и возрождения национальных традиций.