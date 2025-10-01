С 1 октября монеты номиналом 10 копеек будут изыматься из обращения: что изменится в расчетах

С 1 октября 2025 г. Национальный банк Украины начинает постепенно изымать из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

Отмечается, что монеты номиналом 10 копеек будут постепенно изыматься из обращения, однако они все еще остаются платежным средством.

Так, торговые сети, предприятия сферы услуг и банки Украины будут и дальше принимать их для выполнения расчетов и платежных операций. Потому украинцам не нужно специально их сдавать или обменивать.

В регуляторе объяснили, что спрос на эти монеты существенно снизился. Попадая в банки, монеты больше не будут возвращаться в обращение, а будут направляться на утилизацию.

Сообщается, что в настоящее время в наличном обороте находится 4,1 млрд шт. монет номиналом 10 копеек, это около 27% от общего количества монет в обращении.

После 1 октября покупатели смогут ими рассчитываться, а продавцы выдавать сдачу. Если же таких монет не будет, сумма в чеке будет округляться в соответствии с установленными правилами.

Напомним, НБУ также начал изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов для постепенной их замены на банкноты образца 2014 года и последующих лет выпуска.