Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,16

EUR

48,44

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,29

41,20

EUR

48,78

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

З 1 жовтня монети номіналом 10 копійок вилучатимуть з обігу: що зміниться в розрахунках

копійки
Нацбанк планує вивести з обігу монети номіналом 10 копійок. Фото: Depositphotos

З 1 жовтня 2025 року Національний банк України починає поступово вилучати з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Зазначається, що монети номіналом 10 копійок поступово вилучатимуться з обігу, однак вони все ще залишаються платіжним засобом.

Так, торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України і далі прийматимуть їх для виконання розрахунків та платіжних операцій. Тому українцям не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати.

У регуляторі пояснили, що попит на ці монети суттєво знизився. Потрапляючи в банки, монети більше не повертатимуться до обігу, а спрямовуватимуться на утилізацію.

Повідомляється, що наразі в готівковому обігу перебуває 4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок, це близько 27% від загальної кількості монет в обігу.

Після 1 жовтня покупці зможуть ними розраховуватися, а продавці — видавати решту. Якщо ж таких монет не буде, сума в чеку заокруглюватиметься відповідно до встановлених правил.

Нагадаємо, НБУ також почав вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років для поступової їх заміни на банкноти зразка 2014 року та наступних років випуску. 

Автор:
Світлана Манько