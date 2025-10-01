З 1 жовтня монети номіналом 10 копійок вилучатимуть з обігу: що зміниться в розрахунках

З 1 жовтня 2025 року Національний банк України починає поступово вилучати з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Зазначається, що монети номіналом 10 копійок поступово вилучатимуться з обігу, однак вони все ще залишаються платіжним засобом.

Так, торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України і далі прийматимуть їх для виконання розрахунків та платіжних операцій. Тому українцям не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати.

У регуляторі пояснили, що попит на ці монети суттєво знизився. Потрапляючи в банки, монети більше не повертатимуться до обігу, а спрямовуватимуться на утилізацію.

Повідомляється, що наразі в готівковому обігу перебуває 4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок, це близько 27% від загальної кількості монет в обігу.

Після 1 жовтня покупці зможуть ними розраховуватися, а продавці — видавати решту. Якщо ж таких монет не буде, сума в чеку заокруглюватиметься відповідно до встановлених правил.

Нагадаємо, НБУ також почав вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років для поступової їх заміни на банкноти зразка 2014 року та наступних років випуску.