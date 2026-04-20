Дорожники відновили вже майже п’ять мільйонів квадратних метрів покриття: де найбільше (ФОТО)

З початку року на дорогах державного значення ліквідовано понад 4,8 млн м² пошкоджень. Лише за минулу добу дорожники відновили 117 тис. м² покриття на 13 міжнародних автошляхах та окремих національних трасах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Роботи виконуються переважно методом укладання великих карт, що дозволяє швидко відновлювати значні ділянки покриття.

ремонт дороги / Агентство відновлення

Найбільші обсяги відновлення покриття зафіксовано у таких областях:

Кіровоградська — 463 тис. м²;

Київська — 369 тис. м²;

Одеська — 353 тис. м²;

Черкаська — 328 тис. м²;

Рівненська — 303 тис. м².

Станом на 20 квітня дорожні роботи тривають в усіх областях України. Для виконання завдань залучено 178 бригад. Водіям рекомендують бути уважними в місцях проведення робіт, дотримуватися вимог тимчасових знаків та завчасно знижувати швидкість.

Нагадаємо, 14 квітня протягом доби дорожники відновили 176 тис. м² покриття. До робіт були залучені 163 бригади (понад 1600 фахівців).