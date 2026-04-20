Усе, що потрібно знати про вестибулометрію

Відчуття запаморочення, нестійкість під час ходи чи раптова втрата рівноваги можуть лякати та значно впливати на повсякденне життя. У багатьох випадках такі симптоми пов’язані з порушенням роботи вестибулярного апарату – системи, що відповідає за орієнтацію тіла в просторі. Щоб точно визначити причину цих розладів і оцінити стан системи рівноваги, варто пройти спеціальне обстеження – вестибулометрію.

Що таке вестибулометрія і для чого її проводять

Вестибулярний апарат – це системи центрів і зв'язків між внутрішнім вухом, стовбуром головного мозку, мозочком, волокнами глибокої чутливості, що надають інформацію про положення тіла у просторі та зоровим аналізатором. Саме завдяки злагодженій роботі всіх ланок вестибулярного апарату ми маємо стійкість та чітку координацію рухів.

Вестибулометрія – це комплекс діагностичних тестів, що дозволяє оцінити роботу вестибулярної системи та виявити можливі порушення. Під час такого обстеження лікар перевіряє, як взаємодіють внутрішнє вухо, очі та нервова система. Дослідження допомагає визначити стан функцій, що відповідають за рівновагу, координацію рухів, стабілізацію погляду та орієнтацію в просторі.

Коли рекомендують пройти вестибулометрію

Вестибулометрію призначають, коли у пацієнта є симптоми, що можуть свідчити про порушення роботи центральної частини вестибулярного апарату або внутрішнього вуха. Обстеження може рекомендувати отоларинголог або невролог.

Особливо важливо перевіряти вестибулярний апарат людям, які часто відчувають запаморочення, мають проблеми зі слухом або перенесли травми голови.

Найчастіше дослідження рекомендують у таких випадках:

часті або повторювані запаморочення;

порушення ходи та рівноваги, відчуття нестійкості;

епізоди головного болю із запамороченням

шум у вухах або погіршення слуху разом із запамороченням;

наслідки травм голови;

підозра на захворювання внутрішнього вуха (наприклад, ДППЗ або хвороба Меньєра).

Як проходить обстеження і чи потрібна підготовка

Вестибулометрія передбачає комплекс тестів, які допомагають оцінити роботу системи рівноваги. До обстеження входять дослідження рухів очей, позиційні проби, оцінка вестибуло-окулярного рефлексу а також спеціальні тести за показами – калоричні проби (реакція внутрішнього вуха на зміну температури зовнішнього слухового ходу). Під час процедури пацієнт виконує прості завдання: змінює положення голови, фіксує погляд або реагує на рухи.

Обстеження не є болісним і зазвичай триває від 30 хв до години. У більшості випадків спеціальна підготовка не потрібна, але іноді лікар може рекомендувати тимчасово не приймати певні препарати.

Результати вестибулометрії показують, наскільки правильно працює система рівноваги та чи є порушення у взаємодії внутрішнього вуха, очей і нервової системи.

Де пройти діагностику вестибулометрію в Києві

Точність результатів обстеження значною мірою залежить від обладнання та досвіду фахівця, тому важливо вибирати спеціалізований центр. У таких закладах використовують сучасні діагностичні методики, що дозволяють якісно оцінити роботу вестибулярної системи.

