21 млн тонн вантажів за квартал: українські порти виконують показники на 98% попри варожі атаки

За січень-березень 2026 року порти України обробили понад 21 млн тонн вантажів, що становить 98% від запланованих показників. Основним товаром для експорту залишається зерно.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

У відомстві зазначили, що робота інфраструктури відбувається в умовах регулярних атак, які фіксуються в середньому кожні п’ять днів. З початку року зафіксовано пошкодження 193 об’єктів інфраструктури та 25 цивільних суден.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба наголосив на значенні людського ресурсу в забезпеченні логістики: "Українські морські порти продовжують працювати у надзвичайно складних умовах. За цими результатами — тисячі людей, які щодня забезпечують роботу портів під загрозою обстрілів. Найбільше вантажопотоку традиційно припадає на зернові – 11,6 млн тонн вантажів. Це вкотре підтверджує, що Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку світу".

Основні показники перевалки:

зернові культури — 11,6 млн тонн;

металопродукція — 1,2 млн тонн;

контейнерні перевезення — понад 63 000 TEU (зростання на 43% порівняно з аналогічним періодом минулого року).

Від початку функціонування Українського морського коридору у вересні 2023 року оброблено понад 190 млн тонн вантажів, з яких понад 110 млн тонн становлять зернові. Поточна стратегія Міністерства розвитку громад та територій зосереджена на збереженні стабільності роботи портів та підтримці ключових логістичних маршрутів.

Нагадаємо, станом на 12 березня українські порти обробили понад 15 млн тонн вантажів, з яких майже 8,5 млн тонн припадає на експорт зерна.