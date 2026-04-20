Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,26

EUR

51,77

+0,35

Наличный курс:

USD

43,95

43,80

EUR

51,95

51,60

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

21 млн тонн грузов за квартал: украинские порты выполняют показатели на 98%, несмотря на вражеские атаки

порт Черноморск
ДП Морской торговый порт "Черноморск" / ГП Морской торговый порт "Черноморск"

За январь-март 2026 порты Украины обработали более 21 млн тонн грузов, что составляет 98% от запланированных показателей. Основным товаром для экспорта остается зерно.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

В ведомстве отметили, что работа инфраструктуры происходит в условиях регулярных атак, фиксируемых в среднем каждые пять дней. С начала года зафиксировано повреждение 193 объектов инфраструктуры и 25 гражданских судов.

Вицепремьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба отметил значение человеческого ресурса в обеспечении логистики: "Украинские морские порты продолжают работать в чрезвычайно сложных условиях. По этим результатам — тысячи людей, которые ежедневно обеспечивают работу портов под угрозой обстрелов. Больше всего грузопотока традиционно приходится на зерновые - 1,6%. продолжает обеспечивать продовольственную безопасность мира".

Основные показатели перевалки:

  • зерновые культуры - 11,6 млн тонн;
  • металлопродукция - 1,2 млн тонн;
  • контейнерные перевозки – более 63 000 TEU (рост на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

С начала функционирования Украинского морского коридора в сентябре 2023 года обработано более 190 млн. тонн грузов, из которых более 110 млн. тонн составляют зерновые. Нынешняя стратегия Министерства развития общин и территорий сосредоточена на сохранении стабильности работы портов и поддержании ключевых логистических маршрутов.

Напомним, по состоянию на 12 марта украинские порты обработали более 15 млн. тонн грузов, из которых почти 8,5 млн. тонн приходится на экспорт зерна.

Автор:
Татьяна Ковальчук