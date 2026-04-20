21 млн тонн грузов за квартал: украинские порты выполняют показатели на 98%, несмотря на вражеские атаки

За январь-март 2026 порты Украины обработали более 21 млн тонн грузов, что составляет 98% от запланированных показателей. Основным товаром для экспорта остается зерно.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

В ведомстве отметили, что работа инфраструктуры происходит в условиях регулярных атак, фиксируемых в среднем каждые пять дней. С начала года зафиксировано повреждение 193 объектов инфраструктуры и 25 гражданских судов.

Вицепремьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба отметил значение человеческого ресурса в обеспечении логистики: "Украинские морские порты продолжают работать в чрезвычайно сложных условиях. По этим результатам — тысячи людей, которые ежедневно обеспечивают работу портов под угрозой обстрелов. Больше всего грузопотока традиционно приходится на зерновые - 1,6%. продолжает обеспечивать продовольственную безопасность мира".

Основные показатели перевалки:

зерновые культуры - 11,6 млн тонн;

металлопродукция - 1,2 млн тонн;

контейнерные перевозки – более 63 000 TEU (рост на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

С начала функционирования Украинского морского коридора в сентябре 2023 года обработано более 190 млн. тонн грузов, из которых более 110 млн. тонн составляют зерновые. Нынешняя стратегия Министерства развития общин и территорий сосредоточена на сохранении стабильности работы портов и поддержании ключевых логистических маршрутов.

Напомним, по состоянию на 12 марта украинские порты обработали более 15 млн. тонн грузов, из которых почти 8,5 млн. тонн приходится на экспорт зерна.