Морская реформа: как законопроект №14344 приблизит украинские порты к стандартам ЕС

как законопроект №14344 приблизит украинские порты к стандартам ЕС / Depositphotos

Министерство развития общин и территорий Украины представило законопроект №14344, призванный коренным образом изменить устаревшую модель управления безопасностью судоходства. Документ предлагает комплексный перезапуск отрасли в соответствии со стандартами ЕС и новыми вызовами, обусловленными полномасштабной войной.

Как сообщает Delo.ua, об этом информирует Минразвития.

Реформа направлена на усиление национальной безопасности в акваториях, защиту окружающей среды и интеграцию Украины в европейское морское пространство.

Четкая вертикаль управления и устранение конфликта интересов

Законопроект №14344 решает проблему фрагментированности полномочий в морской отрасли. Основной акцент сделан на разграничении функций:

  • Минразвития становится основным координатором гос политики.
  • Администрация судоходства получает полномочия органа государственного надзора и администрирования.
  • Капитан порта фокусируется исключительно на безопасности прямо в порту.
  • АМПУ будет действовать сугубо как хозяйствующий субъект.

По словам замминистра Андрея Кашубы, такой подход устраняет коррупционные риски и дублирование функций, создавая прозрачную систему ответственности.

Цифровизация и безопасность окружающей среды

Реформа подразумевает внедрение современных IT-инструментов для уменьшения бюрократического давления на бизнес. В частности, в портах заработает морское "единственное окно" по европейскому образцу, что ускорит оформление документов через электронные реестры.

Отдельный блок посвящен экологической безопасности. Вводятся международные режимы контроля выбросов и обязательное страхование ответственности судовладельцев за вред окружающей среде. Также усиливается контроль за квалификацией и условиями труда экипажей.

Интеграция в европейское пространство

Принятие законопроекта является одним из индикаторов программы Ukraine Facility. Документ гармонизирует украинское право с Конвенцией ООН по морскому праву и нормами Международной морской организации. Это не только повысит доверие партнеров, но и заложит фундамент для послевоенного восстановления логистического потенциала Украины.

Напомним, мировые морские перевозчики снова повышают ставки из-за кризиса в Ормузском проливе и удорожания горючего. В частности, ставки фрахта уже выросли на 40%, что вынуждает государства искать способы оптимизации внутренних портовых расходов.

Автор:
Максим Кольц