Санкції на паузі: підприємство Фірташа відновлює видобуток титану на родовищі у Житомирській області

ТОВ "Межиріченський ГЗК" Дмитра Фірташа відновлює роботу після призупинення дії березневого наказу Державної служби геології та надр України в частині анулювання спеціального дозволу для видобування титанових руд Межирічного родовища в Житомирській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Nadra.info.

Зазначається, що відповідну ухвалу 8 квітня 2026 року виніс Дніпропетровський окружний адміністративний суд.

Межиріченський ГЗК відновлює роботу

Наказ про анулювання дозволу зупинили в якості забезпечення позову за заявою ТОВ "Мотронівський ГЗК", який володіє 98,9% ТОВ "Межиріченський ГЗК".

Зупинення дії наказу про анулювання дозволило Межиріченському ГЗК відновити законну діяльність на родовищі. Відтак після оприлюднення згаданої ухвали на Facebook-сторінці комбінату опублікували оголошення про низку вакансій, серед яких:

Майстер гірничий (зарплата на руки до 25000,00 грн);

Майстер основної виробничої дільниці (зарплата на руки до 20000,00 грн);

Машиніст крокуючого екскаватора (зарплата на руки до 30000,00 грн);

Машиніст землесосної установки (зарплата на руки до 15000,00 грн);

Гідромоніторник (зарплата на руки до 20000,00 грн);

Машиніст насосних установок (зарплата на руки до 15000,00 грн);

Машиніст промивальних машин (зарплата на руки до 12000,00 грн);

Грохотник (зарплата на руки до 12000,00 грн).

Межиріченський і Мотронівський ГЗК входять до Group DF Дмитра Фірташа.

Держгеонадра видала наказ про анулювання спецдозволу на виконання рішення РНБО, введеного в дію Указом президента Володимира Зеленського на початку лютого 2026 року.

Введення додаткових санкцій щодо Фірташа створило правові підстави для анулювання трьох спецдозволів у Житомирській та Дніпропетровській областях.

У випадку ТОВ "Мотронівський гірничо-збагачувальний комбінат санкції також були застосовані до ТОВ "Тиберіус Плюс".

У квітні 2025 року Держгеонадра видали наказ про анулювання спецдозволу Але дозвіл фактично припинено не було, оскільки дію наказу служби призупиняв суд.

Нагадаємо, уряд виставляє на аукціон спеціальні дозволи на користування трьома родовищами титанових руд у Дніпропетровській та Житомирській областях, які належали підприємствам Фірташа.

Мова йде про Малишевське родовище (Дніпропетровській область), а також родовища Валки-Гацківське та Межирічне (Житомирська область).

Про Мотронівський ГЗК

Мотронівський ГЗК – незакінчений інвестиційний проєкт Group DF, який, за даними групи, було вимушено заморожено з початком повномасштабної війни РФ проти України.

Втрати держави внаслідок спровокованого санкціями простою титанових активів у 2023-2024 роках, у Group DF оцінювали в 126 млн грн.

Напрямок видобутку титанового бізнесу Group DF включає два ГЗК (Межиріченський ГЗК і "Валки-Ільменіт"). Інвестиційні проекти Group DF у титановій галузі – Стремигородський ГЗК (Житомирська область) і Мотронівський ГЗК (Дніпропетровська область).