Три родовища титанових руд Фірташа на Дніпропетровщині та Житомирщині виставлять на аукціони

Уряд повернув у державну власність стратегічні природні активи, що раніше перебували у користуванні структур підсанкційного підприємця Дмитра Фірташа. Спеціальні дозволи на користування трьох родовищ титанових руд у Дніпропетровській та Житомирській областях припинені і будуть виставлені на аукціони.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Мова йде про Малишевське родовище (Дніпропетровській область), а також родовища Валки-Гацківське та Межирічне (Житомирська область).

За словами Свириденко, Кабмін включив ці ділянки надр до переліку об’єктів, право на користування якими надаватиметься виключно через систему прозорих електронних аукціонів. Такий підхід має забезпечити конкурентні умови для залучення нових інвесторів та розвиток видобутку копалин на відкритих засадах.

"Наступний етап — очікуємо ініціативи від бізнесу щодо отримання права користування цими надрами через механізм відкритих аукціонів", — зазначила прем’єрка.

Одночасно Державна служба геології та надр України проводить ревізію так званих "сплячих" спеціальних дозволів. Наразі триває перевірка 38 ліцензій на користування стратегічними корисними копалинами, за якими тривалий час не проводилися фактичні роботи. Результати цієї перевірки уряд очікує отримати найближчим часом.

За словами Свириденко, державна політика у цій сфері спрямована на те, щоб стратегічна сировина використовувалася як ресурс для економічного розвитку держави: "Вони повинні працювати на Україну: створювати робочі місця, залучати інвестиції та розвиватися через чесну конкуренцію і прозорі правила для бізнесу".

Нагадаємо, на початку лютого президент Володимир Зеленський заявив про продовження дії санкцій проти олігарха Дмитра Фірташа та соратника колишнього нардепа Віктора Медведчука Тараса Козака. Малишевське родовище титанових руд виставлять на продаж.