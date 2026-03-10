Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Читати українською

Три месторождения титановых руд Фирташа на Днепропетровщине и Житомирской выставят на аукционы

добыча
Правительство вернуло государству стратегические природные активы / Depositphotos

Правительство вернуло в государственную собственность стратегические природные активы, ранее находившиеся в использовании структур подсанкционного предпринимателя Дмитрия Фирташа. Специальные разрешения на использование трех месторождений титановых руд в Днепропетровской и Житомирской областях прекращены и будут выставлены на аукционы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Речь идет о Малышевском месторождении (Днепропетровская область), а также месторождениях Валки-Гацковском и Междуречном (Житомирская область).

По словам Свириденко, Кабмин включил эти участки недр в список объектов, право на пользование которыми будет предоставляться исключительно через систему прозрачных электронных аукционов. Такой подход должен обеспечить конкурентные условия для привлечения новых инвесторов и развитие добычи ископаемых на открытых началах.

"Следующий этап - ожидаем инициативы от бизнеса по получению права пользования этими недрами через механизм открытых аукционов", - отметила премьер.

Одновременно Государственная служба геологии и недр Украины проводит ревизию так называемых "спящих" специальных разрешений. Продолжается проверка 38 лицензий на пользование стратегическими полезными ископаемыми, по которым длительное время не проводились фактические работы. Результаты этой проверки правительство ожидает получить в ближайшее время.

По словам Свириденко, государственная политика в этой сфере направлена на то, чтобы стратегическое сырье использовалось как ресурс для экономического развития государства: "Они должны работать на Украине: создавать рабочие места, привлекать инвестиции и развиваться через честную конкуренцию и прозрачные правила для бизнеса".

Напомним, в начале февраля президент Владимир Зеленский заявил о продлении действия санкций против олигарха Дмитрия Фирташа и соратника бывшего нардепа Виктора Медведчука Тараса Козака. Малышевское месторождение титановых руд будет выставлено на продажу.

Автор:
Татьяна Ковальчук