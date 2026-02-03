- Категория
Украина продлила санкции против Фирташа и связанных с ним компаний: Малышевское месторождение титановых руд выставят на продажу
Президент Владимир Зеленский заявил о продлении действия санкций против олигарха Дмитрия Фирташа и соратника бывшего нардепа Виктора Медведчука Тараса Козака.
Как пишет Delo.ua, об этом Зеленский написал в telegram.
Президент отметил, что в рамках синхронизации санкции ограничения применят и против близкого окружения Фирташа и подконтрольной ему компании.
«Все субъекты, связанные с Россией и ее структурами, заслуживают блокирования», - отметил Зеленский.
Также президент сообщил о продлении санкции против эксдепутата Тараса Козака и восьми связанных с ним компаний.
"Еще задолго до начала полномасштабной российской агрессии эти лица избрали для себя Россию, а значит, войну. Будем и дальше противодействовать каждому такому субъекту", – заверил Зеленский.
Выставить на продажу Малышевское месторождение титановых руд.
Как заявила премьер-министр Юлия Свириденко, продление и введение дополнительных санкций в отношении украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа создает правовые основания для аннулирования трех спецразрешений в Житомирской и Днепропетровской областях.
"В случае (ООО "Мотроновский горно-обогатительный комбинат") санкции также применяются к ООО "Тибериус Плюс", которое было задействовано в попытке вывести спецразрешение из-под санкций. Стратегические активы в дальнейшем будут переданы через прозрачные аукционы новым инвесторам", – подчеркнула глаза.
Дела Фирташа
Фирташ был арестован в Вене в марте 2014 года и освобожден под залог в 125 миллионов евро.
Американцы обвиняют Фирташа в коррупции в связи с так и не реализуемым титановым соглашением в Индии. Украинский бизнесмен категорически отрицает какие-либо правонарушения и утверждает, что обвинения США имели целью повлиять на украинскую политику.
В то же время Великобритания ввела санкции против Фирташа. Его обвинили в том, что он "скрыл десятки миллионов фунтов полученных доходов на рынке недвижимости Великобритании".
В Украине Фирташ также находится под следствием. Служба безопасности в мае 2023 года сообщила украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу и топменеджменту его компаний, присвоивших государственный газ на миллиарды гривен, о подозрении.
24 июня 2021 санкции против Фирташа ввели на три года. В июне 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против Фирташа и ряда российских олигархов на 10 лет.
Фирташ заработал свое состояние, торгуя газом, в том числе с российским ОАО "Газпром", а позже расширил свою деятельность в химической отрасли и телевидении, став одним из самых влиятельных людей Украины. Бизнесмен проживает в Вене, куда перенес свои компании после внесения рекордного залога в 2014 году.
В декабре 2025 года австрийский суд поставил точку по делу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, окончательно заблокировав запрос США на его экстрадицию. Судебные слушания продолжались более десяти лет, а залог составил €125 миллионов.
О Мотроновском ГОКе
Мотроновский ГОК – незаконченный инвестиционный проект Group DF, который, по данным группы, был вынужден заморожен с началом полномасштабной войны РФ против Украины.
Потери государства в результате спровоцированного санкциями простоя титановых активов в 2023-2024 годах в Group DF оценивали в 126 млн грн.
Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два ГОКа (Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит"). Инвестиционные проекты Group DF в титановой отрасли – Стремигородский ГОК (Житомирская область) и Мотроновский ГОК (Днепропетровская область).