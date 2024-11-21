Великобритания ввела санкции против Фирташа: чем мотивировала

Великобритания ввела санкции против украинского миллиардера Дмитрия Фирташа - владельца Group DF с активами в азотной, титановой и газовой сфере. Об этом говорится в заявлении британских министерств иностранных и внутренних дел.

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"Дмитрий Фирташ - печально известный олигарх, который вывел сотни миллионов фунтов из Украины с помощью коррупции и контроля над распределением газа и спрятал на одном лишь рынке недвижимости Великобритании десятки миллионов фунтов неправедных доходов", - сказано в нем.

Великобритания также ввела санкции против его жены Лады Фирташ, которая "нажилась на его коррупции" и владеет британскими активами от его имени, включая закрытую в 1934 году станцию лондонского метро Brompton Road, и Дениса Горбуненко, которого называют "финансовым посредником из Великобритании, способствовавшим коррупции Фирташа".

Кроме Фирташа, санкции введены против дочери бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш и двух ее пособников. Отмечается, что она "систематически злоупотребляла своим положением в госкомпаниях, чтобы присвоить не менее 350 миллионов фунтов, лишив африканскую страну ресурсов и финансирования для столь необходимого развития".

Еще одним фигурантом британских санкций стал латвийский олигарх Айварс Лембергс и его дочь Лига. Согласно характеристики от властей королевства, он злоупотреблял своим политическим положением для совершения взяточничества и отмывания денег, пытался скрыть доходы от своей коррупции в инвестиционных трастах и ​​других корпоративных структурах, в том числе от имени дочери.

В 2021 году Лембергс был признан в Латвии виновным по 19 обвинениям, включая вымогательство взяток, подделку документов, отмывание денег и неправомерное использование служебного положения.

Как отмечается в сообщении, власти Великобритании решились на введение санкций против данных лиц, чтобы сделать страну "более враждебной средой для деятельности коррупционеров".

"Эти беспринципные личности эгоистично лишают своих сограждан столь необходимого финансирования образования, здравоохранения и инфраструктуры ради собственного обогащения. Я взял на себя обязательство бороться с клептократами и грязными деньгами, которые дают им власть, и эти санкции знаменуют собой первый шаг к достижению этой цели. Ситуация меняется. Золотой век отмывания денег закончился", - заявил министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

В свою очередь, министр внутренних дел Иветт Купер подчеркнула, что решение знаменует собой "новую главу" в усилиях Британии по борьбе с коррупцией, "где бы она ни происходила".

По ее словам, нынешнее правительство стремится работать с партнерами внутри страны и за рубежом, чтобы предотвращать коррупцию, "набивающую карманы преступников в Великобритании", и преследовать тех, кто получает выгоду от "потоков грязных денег".

Как отреагировали у Фирташа

В свою очередь, защита украинского бизнесмена, живущего ныне в Австрии, заявила, что введение МИД Великобритании санкций в отношении него и его супруги является "не только абсолютно безосновательным и политически мотивированным, но и полностью противоречащим принципам верховенства права".

"В течение последних десяти лет Министерство юстиции США неоднократно пыталось обеспечить экстрадицию Дмитрия Фирташа из Австрии в США из-за политически мотивированных процедур экстрадиции. Но этого сделать не удалось. Санкции, которые сегодня введены Великобританией, являются явным продолжением этих политически мотивированных процессов", - считают адвокаты.

Они отмечают, что никаких юридических оснований для таких действий британских властей нет, а сам Фирташ "полностью доверяет судам Великобритании и убежден, что верховенство права победит". Украина же, напомним, санкции против Фирташа ввела 24 июня 2021 года, однако лишь на три года - соответственно, их срок уже закончился.