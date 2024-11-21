Велика Британія запровадила санкції проти Фірташа: чим вони мотивовані

Велика Британія запровадила санкції проти українського мільярдера Дмитра Фірташа – власника Group DF з активами в азотній, титановій та газовій сфері. Про це йдеться у заяві британських міністерств закордонних та внутрішніх справ.

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"Дмитро Фірташ — сумнозвісний олігарх, який вивів сотні мільйонів фунтів з України за допомогою корупції та контролю за розподілом газу, сховавши на одному лише ринку нерухомості Великої Британії десятки мільйонів фунтів неправедних доходів", — сказано в ньому.

Велика Британія також ввела санкції проти його дружини Лади Фірташ, яка "нажилася на його корупції" і володіє британськими активами від його імені, включаючи закриту в 1934 станцію лондонського метро Brompton Road, і Дениса Горбуненка, якого називають "фінансовим посередником з Великої Британії, який сприяв корпорації Фірташа".

Окрім Фірташа, санкції введено проти дочки колишнього президента Анголи Ізабель душ Сантуш та двох її посібників. Зазначається, що вона "систематично зловживала своїм становищем у держкомпаніях, щоб привласнити не менше 350 мільйонів фунтів, позбавивши африканську країну ресурсів та фінансування для такого необхідного розвитку".

Ще одним фігурантом британських санкцій став латвійський олігарх Айварс Лембергс та його дочка Ліга. Згідно характеристики від влади королівства, він зловживав своїм політичним становищем для здійснення хабарництва та відмивання грошей, намагався приховати доходи від своєї корупції в інвестиційних трастах та інших корпоративних структурах, у тому числі від імені дочки.

У 2021 році Лембергса було визнано в Латвії винним за 19 звинуваченнями, включаючи здирництво, підробку документів, відмивання грошей і неправомірне використання службового становища.

Як зазначається в повідомленні, влада Великої Британії зважилася на введення санкцій проти цих осіб, аби зробити країну "більш ворожим середовищем для діяльності корупціонерів".

"Ці безпринципні особи егоїстично позбавляють своїх співгромадян такого необхідного фінансування освіти, охорони здоров'я та інфраструктури заради власного збагачення. Я взяв на себе зобов'язання боротися з клептократами та брудними грошима, які дають їм владу, і ці санкції знаменують собою перший крок до досягнення цієї мети. Ситуація змінюється. Золотий вік відмивання грошей скінчився", — заявив міністр закордонних справ Девід Леммі.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Іветт Купер наголосила, що рішення знаменує собою "нову главу" у зусиллях Британії щодо боротьби з корупцією, "де б вона не відбувалася".

За її словами, нинішній уряд прагне працювати з партнерами всередині країни та за кордоном, щоб запобігати корупції, яка "набиває кишені злочинців у Великій Британії", і переслідувати тих, хто отримує вигоду від "потоків брудних грошей".

Як відреагували у Фірташа

У свою чергу, захист українського бізнесмена, який нині живе в Австрії, заявив, що запровадження МЗС Великої Британії санкцій щодо нього та його дружини є "не тільки абсолютно безпідставним і політично мотивованим, а й цілком суперечить принципам верховенства права".

"Протягом останніх десяти років Міністерство юстиції США неодноразово намагалося забезпечити екстрадицію Дмитра Фірташа з Австрії до США через політично вмотивовані процедури екстрадиції. Але цього зробити не вдалося. Санкції, які сьогодні запроваджено Великою Битанією, є явним продовженням цих політично мотивованих процесів", — вважають адвокати.

Вони зазначають, що жодних юридичних підстав для таких дій британської влади немає, а сам Фірташ "цілком довіряє судам Великої Британії і переконаний, що верховенство права переможе". Україна ж, нагадаємо, санкції проти Фірташа запровадила 24 червня 2021 року, проте лише на три роки – відповідно, їхній термін уже закінчився.