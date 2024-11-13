Управитель "облгазів Фірташа" зобов'язався сплатити більше 500 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписало додатковий договір з АТ "Чорноморнафтогаз" щодо управління 26 облгазами, які належать Дмитру Фірташу.

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Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.

Вона нагадала, що наприкінці червня 2024 року рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС) було скасовано арешт на “облгази Фірташа”, однак потім арешт було поновлено.

Дума уточнила, що підписання додаткового договору з управителем - продовження процесу управління цим арештованим активом.

Крім того, за результатами 2022 року управитель — АТ «Чорноморнафтогаз» — сплатив до державного бюджету 172 млн грн від управління активами, що свідчить про ефективність управління та виконання фінансових зобов'язань.

Також, управитель гарантував сплатити більше 500 млн гривень від управління зазначеними активами у 2023 році.

"Діяльність АРМА, спрямована на трансформацію та оптимізацію управління активами, підкреслює важливість інститутів, які працюють в інтересах держави, забезпечуючи транспарентність, ефективність та фінансову відповідальність", - підсумувала Дума.

Зауважимо, “Група Нафтогаз" управляє корпоративними правами АТ “Чорноморнафтогаз”, яке раніше управлялося "Регіональною газовою компанією", афілійованою до бізнесмена Дмитра Фірташа.

Як облгази Фірташа перейшли до держави?

Низку газорозподільних підприємств в Україні повʼязували з бізнесменом Дмитром Фірташем.

У червні 2021 року в Державному бюро розслідувань заявили про розкриття схеми, за якою Міністерство енергетики та вугільної промисловості України передавало газорозподільні системи приватним операторам у безоплатне користування. За даними слідства, це завдало державі збитків на 1,488 млрд гривень.

У звʼязку з цією справою наприкінці травня 2022-го суд заарештував і передав в управління АРМА приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

Пізніше Кабінет міністрів передав заарештовані активи 26 облгазів в управління "Чорноморнафтогазу", яке входить до групи "Нафтогаз". Активи були передані із застосуванням особливої процедури.

АРМА уклало договір з управління корпоративними правами “облгазів Фірташа” з “Чорноморнафтогазом” у липні 2022 року.

Восени того ж року "Нафтогаз" створив ТОВ "Газорозподільні мережі України" як національного оператора газорозподільної системи. Згодом у цю компанію почали переходити заарештовані газорозподільні фірми, у яких поступово забирали ліцензії на розподіл.